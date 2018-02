Round tres: Provincia ya convocó a los gremios para el mediodía del miércoles

Los funcionarios bonaerenses y los titulares de los gremios docentes se verán las caras en la sede del Ministerio de Economía. Provincia ofertó 15% en tres tramos, propuesta rechazado de plano por el frente sindical.

Luego del fracaso en los encuentros previos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para este miércoles a las 12 en la sede del Ministerio de Economía bonaerense, en La Plata.

El gobierno provincial propuso un 15% de aumento y reconocimiento por presentismo de $6.000 para 2018, un incentivo catalogado de “desleal” por las cúpulas gremiales. No obstante, la gestión que encabeza María Eugenia Vidal anunció que el 2 de marzo depositará $4.500 a los docentes que no hayan faltado durante 2017, por fuera de la paritaria.

La propuesta hasta ahora ha generado cruces en los medios, pero una posición férrea en ambos lados. Por caso, Roberto Baradel cuestionó la versión oficial de que la Provincia no tenga dinero para afrontar un aumento mayor para los docentes y recordó los 40 mil millones que recibirá la jurisdicción en compensación por el Fondo del Conurbano.

Quien respondió fue el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. En diálogo con Cadena Río dijo que "se instala, a veces de buena fe y a veces no de buena fe, que la Provincia, con el acuerdo fiscal y el Fondo del Conurbano, pasa por una situación de holgura y no es real. No hay ninguna holgura, seguimos con déficit fiscal", insistió.

El funcionario aseveró que tienen "instrucciones de la gobernadora Vidal de buscar herramientas y mecanismos para presentar una propuesta superadora", insistiendo en que "el 15% es la mejor oferta que podemos cumplir con los docentes"