"Es el peor momento de Macri en términos de popularidad", opina analista político

Ricardo Rouvier señaló que emergen "contradicciones" entre actos del Gobierno y posiciones con gran aceptación en la opinión pública. Por otro lado, habló de su reciente encuesta que le da un 30% de peso electoral al Presidente. CON VIDEO

El analista Ricardo Rouvier aseguró que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, vive el "peor momento de popularidad" luego de la caída sostenida de su imagen desde diciembre y destacó que los últimos eventos políticos contribuyeron a esa condición.



"Para nosotros la ley previsional fue claramente negativa en diciembre. Después vino el tarifazo, el tema "Triaca". La población no quería que se aprobara la reforma previsional, se aprobó; quería que Triaca renunciara, no renunció. Empieza a verse contradicciones entre lo que es una mayoría en la opinión pública y lo que es el Gobierno", afirmó.



En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, Rouvier analizó que la imagen de Macri, a nivel individual, tuvo una caída menor en febrero en comparación a la que permanece sobre el desempeño del Gobierno en general.



En esa línea, el consultor político dio cuenta de un reciente estudio de opinión que concluyó que el 30% de los encuestados estaría dispuesto a votar por el Presidente en caso que fuera por la reelección, mientras que el 40% se inclinó por un postulante de la oposición.



"El número es parecido al que tuvo Macri en las PASO de 2015. Una candidatura de Macri no tendría hoy un número arrasador, abrumador, que mostraría una popularidad grande, como para asegurar un resultando muy favorable para 2019", sostuvo.







No obstante, remarcó que no se trata de un número menor. "Un 30% es un piso que no es malo para el Gobierno a pesar de no ser un número abrumador, no implica que haya un resultado adverso preanunciado para 2019", aclaró.



Por otro lado, si bien dijo que el gobierno no cuenta con la potencia electoral que tuvo en los comicios de 2017, sopesó con los múltiples candidatos que aparecen en la oposición con intención de buscar una candidatura.