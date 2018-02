INVESTIGACIóN

Imputaron a Díaz Gilligan por la cuenta en Andorra

La fiscal Alejandra Mangano inició una investigación al ex funcionario de Macri. Pidió sus declaraciones juradas y solicitó al juez Bonadío las medidas de pruebas para iniciar la causa.

La fiscal federalinició una investigación al ex subsecretario general de la Presidencia,, por no declarar una cuenta bancaria en Andorra con 1.2 millones de dólares.Además de abrir una causa penal, Mangano pidió las declaraciones juradas del funcionario, quien debió dejar su cargo en el gobierno de Mauricio Macri.Según trascendió, la fiscal pidió al juezque la Oficina Anticorrupción (OA) remita las declaraciones juradas del ex funcionario, entre otras medidas.Días atrás, el diario "El País" de España reveló que Díaz Gilligan tuvo. entre 2012 y diciembre de 2014. una cuenta bancaria en Andorra, cuando era paraíso fiscal, a nombre de la sociedad, una empresa de Gran Bretaña dedicada representación de jugadores de fútbol.Díaz Gilligan fue accionista y representante de la empresa pero nunca lo declaró, a pesar de que durante ese período fue funcionario de la ciudad de Buenos Aires.