NEGOCIACIóN COMPLEJA

Provincia-docentes: se viene el tercer round, está en juego el comienzo de las clases

Se viene una jornada clave en la paritaria. Mañana, cuando lleve adelante el encuentro entre la gente de Vidal y los gremios, faltarán apenas seis días para que arranquen las clases, o al menos para que se cumpla la fecha de inicio. Una sola pregunta ronda en la cabeza de alumnos, padres y maestros. ¿Comienzan las clases?

El jueves, en el segundo encuentro de este mes, la Provincia propuso aumentar 15% en tres tramos (enero, mayo, septiembre) e incluir el pago extra para los que no faltan a clases; además de un suplemento salarial de 4.500 pesos para quienes asistieron sin faltas en 2017.“No estamos regateando para ahorrar un peso más, estamos escuchando las pretensiones de los gremios y viendo cómo construimos una propuesta que los satisfaga, pero siempre conscientes de que la provincia tiene déficit”, dijo el ministro de Economía, Hernan Lacunza, quien insiste con eso de que no se pueden comprometer a un número que no pueden pagar.En lo que respecta a mañana, las autoridades plantearía que el beneficio por presentismo de hasta 6 mil pesos anuales que tanto ofusca a los gremios, se pague cada tres meses. La liquidación sería por agente y no por cargo: un maestro que de clases en dos colegios podría percibir ese monto sólo si tiene asistencia perfecta en ambos compromisos laborales.Además, según informó Clarín, la retribución alcanzará a los educadores que se desempeñan en colegios de gestión privada. El Estado pagará por presentismo, el equivalente al porcentaje de subsidio que aporta a esos establecimientos. Entonces si un instituto tiene 80% de subvención, a los maestros que van todos los días les enviaran 4.800 pesos, para cubrir la bonificación.En tanto, otro de los voceros del Gobierno, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, aseguró ante Cadena Río que "se instala, a veces de buena fe y a veces no de buena fe, que la Provincia, con el acuerdo fiscal y el Fondo del Conurbano, pasa por una situación de holgura y no es real. No hay ninguna holgura, seguimos con déficit fiscal", insistió.El funcionario aseveró que tienen "instrucciones de la gobernadora Vidal de buscar herramientas y mecanismos para presentar una propuesta superadora", insistiendo en que "el 15% es la mejor oferta que podemos cumplir con los docentes".Por supuesto, como se dijo antes, la preocupación es saber si el próximo 5 de marzo comenzarán las clases, algo que no precisó Roberto Baradel, titular del Suteba, quien expresó que "nosotros vamos a apostar y a agotar todas las instancias de diálogo y esperemos que el gobierno no quiera bajar salarios. Si el Gobierno tomó esa decisión, no lo vamos a aceptar. Los docentes nos dirán qué hacer".Además, el dirigente rechazó el plus por presentismo que busca dar la Provincia de hasta $ 6.000. "Constituye una práctica desleal porque está orientado a incentivar a que los docentes no hagan paro y además se castiga a los docentes que se enferman, por ejemplo un docente que tiene un cáncer y que tiene que hacer un tratamiento se lo descuenta. Una cuestión inhumana", dijo.Por su parte, Mirta Petrocini, de la FEB, dijo que "indudablemente no vamos en búsqueda del conflicto, como se quiere hacer creer para ponernos a la sociedad en contra, con los docentes descalificados y los gremios demonizados. Nosotros vamos por una urgencia que es real, que es recuperar poder adquisitivo".