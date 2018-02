PARITARIA

¿Ricos o fundidos? El Fondo del Conurbano en medio de la puja Provincia-docentes

Los sindicatos dicen que Vidal tiene plata, al recibir 40 mil millones de Nación. Los funcionarios del Gobierno aseguran que el Estado bonaerense sigue con déficit fiscal. El comienzo de clases el 5 de marzo sigue en veremos.

Luego del fracaso de las dos primeras citas que docentes y Gobierno mantuvieron por la paritaria, unos y otros desenfundan sus argumentos.Del lado de los maestros la secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba),, se preguntó, asegurando que la Provincia acaba de recibir más de 40 mil millones del Fondo del Conurbano.La sindicalista añadió que este dinero que el Gobierno nacional otorgó a finales del año pasado a la gobernadorase sumarán a otros 25 mil millones en 2019, con los que compensará al Estado provincial por el tope en dicho fondo, que le recortó recursos.María Laura Torre, de Suteba.La dirigente aseguro a DIB queEn tanto, desde el Gobierno bonaerense aseguran que no están para tirar manteca al techo, bajando el optimismo de los sindicatos.Uno de los voceros de esta postura fue el ministro de Trabajo,, quien aseguró que, insistió.El funcionario aseveró que tienen, insistiendo en queMarcelo Villegas, ministro de Trabajo.La preocupación es saber si el próximo 5 de marzo comenzarán las clases, algo que no precisó, titular del Suteba, quien en diálogo con Cadena Río (88.7 FM) expresó queAdemás, el dirigente rechazó el plus por presentismo que busca dar la Provincia de hasta $ 6.000., dijo.