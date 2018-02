CAMINATA

Intendente radical aterrizó en distrito K y vaticinó el triunfo de Cambiemos en 2019

Víctor Aiola, jefe comunal de Chacabuco, junto al senador Agustín Maspoli, recorrió Pehuajo a la par del futuro candidato a intendente Pedro Goldenberg, quien buscará derrotar a Pablo Zurro y quedarse con la conducción local.

Desde hace algunas meses ya, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, comenzó la tarea de caminar los distritos donde no gobierna Cambiemos. Primero fue el Conurbano con visitas a Berazategui y luego a La Matanza.Claro está, de cara al 2019 hay una clara predominancia de posibles candidatos del PRO en las comunas donde hoy conduce el peronismo y el hombre del radicalismo busca que los boinas blancas peleen mano a mano, por eso a partir de noviembre de 2017 comenzó con las recorridas.No obstante, desde el entorno del alcalde aseguran que la construcción siempre es en línea con la conducción de María Eugenia Vidal y para fortalecer a Cambiemos.En ese sentido, según pudo saber, desembarcó en una comuna hostil de sus pagos, la Cuarta sección electoral. Se trata de Pehuajo, distrito conducido por el ultrakirchnerista Pablo Zurro, que también cuenta con el diputado bonaerense Avelino Zurro.En definitiva, Aiola apuntaló al presidente de la UCR en Pehuajó, y futuro candidato a intendente, Pedro Goldenberg, quien buscará destronar a los Zurro.Previo a comenzar el recorrido, el hombre de Chacabuco estuvo presente en el local de Cambiemos, con la senadora provincial, Felicitas Beccar Varela. "Nos sentimos como en nuestra casa, como en nuestra ciudad", expresó Aiola y agregó "las caminatas nos acercan a la gente y de las actividades que realizamos nosotros durante la semana una de las más gratificante es estar en contacto con la gente, y hoy a través de Pedro pudimos estar con los vecinos de Pehuajó".Algunas de las necesidades que plantearon los vecinos fueron relacionados con el agua y cloacas, que "son cosas que tendrían que estar desde el principio del siglo pasado y no ahora en 2018", expresó el Jefe Comunal haciendo referencia a la presencia de una planta cloacal a cielo abierto y la escasez del agua potable."Nosotros somos un gobierno que verdaderamente hacemos lo que hay que hacer, se vea o no se vea, porque sabemos que son cosas que hacen a la salud de la población, para que la gente pueda vivir mucho mejor", subrayó Aiola.En ese sentido, consideró que "a través del esfuerzo y el trabajo tenemos que borrar ese límite entre lo posible y lo imposible y yo sé qué Pedro con toda su gente está borrando ese límite. Yo sé que en el 2019 Pedro va a ser Intendente y que el radicalismo dentro de cambiemos en Pehuajó va a gobernar está ciudad y le va a demostrar a todos los vecinos que va a haber otra forma de hacer política".Por otro lado, Pedro Goldemberg, representante de la UCR y futuro candidato a Intendente 2019, utilizó las palabras aleccionador y motivador para describir a Aiola. "Así lo vemos a Víctor y a todo ese equipo dándonos este empuje, está experiencia de gobierno que nosotros no la tenemos. Y tal vez somos muy similares con las ganas y la vocación de poder", señaló.Además, Goldenberg explicó "El vecindario nos recibió muy bien, sorprendidos porque siempre los visitan antes de las elecciones. Nos hincha el pecho decir que somos de la Unión Cívica Radical y estamos en Cambiemos acompañando un proyecto que intenta desterrar sistemas y costumbres que aniquilaron a la Argentina e intentamos recuperarla. El camino ya está trazado y no vamos a dar marcha atrás".