EDUCACION

Con el cierre de escuelas consumado, piden la cabeza del Vicegobernador por su silencio

Tal como informó La Tecla.info, en San Fernando estalló el primero de los conflictos educativos que se prolongaron durante toda la semana y culminaron con la resolución que cierra las escuelas nocturnas. Por ello, en sus pagos, cuestionan a Daniel Salvador por la medida que dejó a cientos de chicos sin sus escuelas.

Tal como informó La Tecla.info , la semana inició con la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar ocho instituciones educativas ubicadas en el Delta de San Fernando. Según pudo saber este medio, la decisión, tomada dos semanas antes del inicio de clases tuvo como objetivo reducir los costos operativos que representan las mismas. Así, les fue informado a los padres de los alumnos desde la Jefatura Distrital de Educación.

En ese marco, en su momento, concejales de Unidad Ciudadana del distrito, acompañados por la diputada por la Primera sección, Lucía Portos, acompañaron el reclamo de los padres de los jóvenes que fueron reubicados en otras instituciones de la región y deberán viajar varias horas en lancha para llegar a las clases.

Cabe destacar que las instituciones a las que asisten 103 estudiantes, son la cara del estado en la zona y funcionan como centros de integración comunitarias para los jóvenes.

"En una muestra mas de su cinismo y su falta de compromiso con las poblaciones mas vulnerables de la Provincia , la gobernadora Vidal dispone el cierre de escuelas del Delta por motivos de índole económica”, sostuvo a este medio Portos.

A su vez, agregó que “el ajuste que proponen siempre va para el mismo lado, dejando sin derechos a quienes deberían ser el centro de la atención del Estado, mientras miran para otro lado y favorecen los negocios de los poderosos de siempre”.

Asimismo, los dirigentes del kirchnerismo, que contaron con el apoyo de los alfiles del Frente Renovador de San Fernando, destacaron: “Rechazamos esta decisión de Vidal y vamos a estar en la calle hasta que de marcha atrás como lo venimos haciendo desde que comenzaron con este ataque violento a los derechos del Pueblo de la Provincia ”.

Las críticas no solo fueron para la Gobernadora por la decisión de cerrar una decena de escuelas públicas en una región vulnerable, los dardos también alcanzaron al vicegobernador Daniel Salvador. Claro está, el hombre de la Unión Cívica Radical es oriundo de San Fernando, por eso su silencio ante la medida fue cuestionado por los presentes.

Ante ello, con el paso de los días se profundizó el silencio del titular del Senado de la provincia de Buenos Aires y desde el kirchnerismo volvieron a cruzar su postura. Con una carta mediante, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana le exigió que modifique su postura y frene la medida que ya fue ratificada desde el Ejecutivo provincial.

“Usted fue candidato a intendente en San Fernando. Queremos imaginar que entre sus propuestas no se contemplaba el cierre de escuelas en el Delta. Al contrario, pensamos que mientras estaba de campaña recorriendo las islas, usted seguramente asumía compromisos con los vecinos isleños, compromisos sobre un futuro mejor. ¿Qué hubiera pasado, nos preguntamos, si en el caso de haber sido electo intendente, el gobernador de turno le cerraba 8 escuelas a tres semanas de empezar las clases?

Usted forma parte de una fuerza política centenaria que nació al calor de grandes reformas educativas en nuestro país. Hoy, ¿usted va a avalar el cierre de escuelas centenarias inauguradas durante la presidencia de Yrigoyen? Es una triste paradoja para todos nosotros, porque habla del rumbo que está tomando el país y del silencio de muchos frente al desguace del Estado. Nosotros no estamos dispuestos a sostener que la racionalidad económica es la principal variable para gestionar la cosa pública. Creíamos que eso era algo que nuestras tradiciones políticas compartían.

Señor Vicegobernador, esperamos que la cercanía con esta lucha que está llevando adelante la comunidad en la que usted vive, le permita reflexionar a sus pares en el gobierno.

Si usted comparte con nosotros que el cierre de estas escuelas es una imposición y a la vez una condena para el Delta, le solicitamos frene esta medida. Que sea un actor activo y no un espectador. En cambio, si usted la comparte, si usted es parte de esa decisión unilateral, entonces no queda nada más por decir, salvo que nosotros, como el resto de sus vecinos, no vamos a ceder. Siempre vamos a defender la escuela pública”, señala un fragmento de la misiva.

Cabe destacar que el cierre de escuelas en el Delta fue el puntapié para una semana donde también se produjeron las clausuras de escuelas rurales en todo el interior bonaerense y finalizó con la resolución que eliminó las denominadas escuelas nocturnas en toda la Provincia.