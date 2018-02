CRÍTICAS A LA DEUDA

Zaffaroni, luego de la polémica: “Tengo miedo que pase nuevamente el desastre del 2001”

El ex juez de la Corte Suprema criticó el rumbo económico del Gobierno. En especial, la deuda contraída en dolares. "Esto no puede seguir de esta manera", dijo. Habló también del caso Chocobar.

“Tengo miedo que pase nuevamente lo del ’82 o el desastre del 2001. No debe haber más muertos, nunca más violencia como resultado de la crisis económica”, afirmó este viernes Eduardo Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, luego de la polémica desatada días atrás cuando se lo acusó de desestabilización.



El actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que le preocupa la “violencia que se pueda generar” ante el rumbo adoptado por el Gobierno. “No hay nadie capaz de desestabilizar el actual Gobierno. No quiero que pase, pero puede pasar algo parecido al 2001”, añadió a Radio Cooperativa.



Zaffaroni estuvo en el centro de la escena mediática por haber manifestado su deseo de que el Gobierno termine antes. Incluso la Cancillería reclamó una sanción. "Hay un fake news que es que quiero dar un golpe, pero todo esto me provoca una sensación que me mantiene azorado", apuntó.



El magistrado cuestionó la deuda. “Al nivel que vamos contrayendo deuda externa en dólares, alcanzaríamos a fines de 2019 la suma de 250 mil millones de dólares de deuda que vamos a tener que pagar todos. Con el sistema recesivo que tenemos, lo va a pagar el que va a comprar un litro de leche o un kilo de pan”, sostuvo.



El ex juez de la Corte consideró que “una economía no puede seguir al infinito pidiendo créditos”. “Nunca tuvimos una deuda de 250 mil millones de dólares, esto no puede seguir de esta manera. Si estoy equivocado que algún economista me lo diga”, afirmó y consignó que "por cada segundo la deuda se incrementa en mil dólares”.



Asimismo, se refirió al reciente informe de Amnistía Internacional sobre el panorama de los Derechos Humanos. Dijo que no sólo hay un retroceso en esa cuestión sino también “jurídico” a nivel país. "El Estado de Derecho ideal no existe, pero nos vamos alejando de este modelo. El informe de Amnistía Internacional no hace otra cosa de informar esto".



A su vez, hizo mención al caso Chocobar, tema en el que el Presidente lo salió a acusar. “En vez de responderme sobre la deuda, el Presidente me habla de Chocobar. Sobre el caso no abrí juicio, lo único que dije fue que dejen investigar a la Justicia. Es una clara maniobra distractiva"