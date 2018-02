SIGUE EL CONTRAPUNTO

Docentes-Provincia: mientras el conflicto escala, crece el contrapunto que pone en duda las clases

Roberto Baradel dijo a Cadena Río que no va a permitir que "se le baje el salario a los docentes". Desde la Provincia, el subsecretario de Educación enfatizó que seguirán dialogando hasta que haya acuerdo. Hizo hincapié en discutir el presentismo.

Su navegador no soporta el formato de audio. Su navegador no soporta el formato de audio.

Mientras el conflicto docente escala en la Provincia, tanto los gremios como el gobierno bonaerense no abandonan sus posiciones y el inicio escolar vuelve a quedar envuelto en incertidumbre. La propuesta oficial de 15% en tres tramos fue rechazada.



"Nosotros vamos a apostar y a agotar todas las instancias de diálogo y esperemos que el gobierno no quiera bajar salarios. Si el Gobierno tomó esa decisión, no lo vamos a aceptar. Los docentes nos dirán qué hacer", dijo Roberto Baradel, titular de SUTEBA al programa La Tecla en Vivo, de Cadena Río.



El dirigente gremial, cara más visible del Frente Gremial Docente, rechazó el plus por presentismo que busca dar la Provincia de hasta $6.000. "Constituye una práctica desleal porque está orientado a incentivar a que los docentes no hagan paro y además se castiga a los docentes que se enferman, por ejemplo un docente que tiene un cáncer y que tiene que hacer un tratamiento se lo descuenta. Una cuestión inhumana", enfatizó.



Por otro lado, el dirigente recalcó que durante varios meses le pidieron a la Gobernadora al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que la convocatoria se realizara antes. Así salió al cruce de la versión oficial que consideró a la reunión de este jueves como la "octava reunión paritaria". "Es mentira", apuntó.



Sin embargo, el subsecretario de Educación de la Provincia, Sergio Siciliano, ratificó que se trató de la octava reunión paritaria y señaló que existen actas. Según dijo, desde el 30 de noviembre hasta ahora, se ha reglamentado la licencia por violencia de género, y se ha debatido sobre la terminalidad de la secundarias, y condiciones laborales, entre otras.



"Queremos seguir dialogando hasta ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho en años anteriores. La verdad es que queremos discutir varias cosas como la calidad educativa, las condiciones de trabajo, a las mejoras en las cuestiones que hacen a la carrera docente", añadió en declaraciones a Cadena Río.



Por otro lado, aclaró la propuesta de presentismo. "Es un plus para aquellos que no se ausentan pero también para aquellos que tenían la licencia que nosotros proponíamos que podrían ser por embarazo, enfermedad, adopción, donación de órganos. Hay otra serie de licencias que no están contempladas pero que igual tienen un porcentaje".



Siciliano sostuvo que la Provincia insiste en el presentismo porque se trata de una cuestión para mejorar la "calidad educativa". "Sabemos que no es lo mismo tener tres maestras, tres profesoras durante un año, que tener uno solo, que tener horas libres y perder la continuidad en el aprendizaje en la secundaria".