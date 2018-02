HACIA 2019

¿Vuelve UNEN? Lifschitz, Stolbizer, Alfonsín y Lousteau despiertan el rumor

Los dirigentes se juntaron en la Casa de la Provincia de Santa Fe. Según pudo saber LaTecla.info, se habló de la necesidad de cubrir el espacio vacante de la centroizquierda. ¿Resucitarán la alianza de 2013?

Toda reunión entre dirigentes políticos de diferentes espacios políticos despierta los rumores de una posible alianza electoral. Y esta no es la excepción.El pasado martes, los dirigentes Margarita Stolbizer (GEN), el radical Ricardo Alfonsín, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el diputado Martín Lousteau (Evolución) se reunieron para empezar dialogar sobre la necesidad de ocupar el espacio vacante de la centroizquierda y la posibilidad de resucitar a UNEN no estuvo ajena a la cuestión.“Hay un espacio que está vacante en la Argentina, que es el espacio de la centroizquierda, el espacio socialdemócrata al que debemos sumarle un fuerte compromiso con la república y la democracia. Estas cuestiones no son propiedad de la centroizquierda, pero deben ser reivindicadas”, expresó Ricardo Alfonsín en diálogo con LaTecla.info.En esta línea, el dirigente radical aseguró que la reunión tuvo por objetivo “dar un ejemplo de que personas que distintos espacios políticos puedan tener una relación civilizada, pueden haber muchas coincidencias y hasta trabajar juntos en pos de la eficacia en la instalación de temas que podemos discutir”.“Voy a trabajar para que mi partido, llegado el momento, apueste a la construcción de espacio de centroizquierda. De esto hablé en reiteradas oportunidades con Miguel, pero no en la última reunión”, que contó con la presencia de Lousteau y Stolbizer.Consultado sobre la posibilidad de conformar una nueva alianza, similar a UNEN (que salió segundo en las elecciones legislativas de 2013), Alfonsín no lo descartó “más adelante veremos si podemos avanzar en otro tipo de consideraciones”.¿Esto significa que abandona Cambiemos? “No”, respondió de manera rotunda el exdiputado radical, aunque consideró que “hay graves errores que está cometiendo la UCR hacia dentro de Cambiemos”.Por ahora, no hay nada concreto. Las conversaciones avanzan a paso firme y, más adelante se verá. Para 2019 aún falta mucho.