REPERCUSIONES

Desde Cambiemos le piden a los intendentes peronistas que “recapaciten”

El diputado bonaerense Mauricio Vivani respondió al comunicado del grupo de intendentes peronistas del interior y les pidió que se adhieran al Pacto Fiscal. Sostuvo que si no lo hacen, “daría que pensar que tienen cosas que ocultar”.

El diputado bonaerense Mauricio Vivani cuestionó a los alcaldes peronistas que decidieron no sumarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Ante el comunicado lanzado por el grupo de intendentes peronistas del interior, el diputado Mauricio Vivani recogió el guante y les reclamó que “recapaciten y les pidan a sus concejales que Adhieran al Acuerdo Fiscal”.

Claro está, el pedido del hombre de Cambiemos se da un escenario en el que un grupo de alcaldes del peronismo le exigieron a la Gobernadora el tratamiento de una nueva ley de responsabilidad fiscal que atienda las realidades de cada comuna en particular. Inclusive, en varias reuniones, los jefes comunales dejaron en claro su descontento con Vidal y la normativa

Ante ello, el hombre de Nueve de Julio señaló: “lamentamos que no quieran adherir al pacto fiscal, un acuerdo que busca que la Nación , las provincias y los municipios de todo el país tengan un equilibrio fiscal”.

En ese sentido, remarco que "todos necesitamos que hagan un esfuerzo, el mismo esfuerzo que le estamos pidiendo a los vecinos lo tenemos que hacer nosotros en cada una de las esferas del estado, para poder tener administraciones ordenadas y que el dinero vaya a las obras que fueron postergadas durante tantos años en nuestra provincia".

"Nos sorprende un poco la postura de estos intendentes, ya que 22 de las 23 provincias (San Luis No adhirió) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron al pacto y en cada una de esas provincias los concejos deliberante fueron adhiriendo a los municipios y los argumentos son contradictorios", sentenció Vivani.

Por último, advirtió que se le pedirá a los ediles de Cambiemos que sean quienes lleven adelante la adhesión a la medida.

“Nosotros le vamos a pedir a los concejales de Cambiemos en estos distritos que insistan con el proyecto, ya que el ámbito de debate y quien tiene la facultad de adherir o no al pacto es el HCD de cada localidad y no el departamento ejecutivo”, sostuvo y advirtió: “nos daría a pensar que tiene cosas que ocultar y no les interesa tener equilibrio fiscal", concluyó Vivani.