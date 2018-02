DEFENSA A FULL

El massismo se calza el guardapolvo blanco y fustiga a Vidal por el trato a los maestros

El Frente Renovador tomó la posta de defensor de los maestros, y aprovecha para pegarle a la Gobernadora y a todo el Ejecutivo. El porqué tiene que ver con la oferta que el Ejecutivo le hizo a los gremios docentes y con el tema del cierre de escuelas del Delta y rurales.

"Para Vidal la educación de un alumno vale menos que el sueldo de un docente”, afirmó la diputada nacional Marcela Passo al respecto de la problemática que atraviesa el sistema educativo, con el agravante del cierre de escuelas rurales y de islas.Tras la medida del Gobierno de cerrar ocho escuelas de islas del Delta y 39 rurales de la provincia de Buenos Aires “por contar con una baja matriculación de alumnos”, la ex jefa comunal de General Lavalle “Hablan como si el arraigo fuera algo que no se debe considerar, sobre todo teniendo en cuenta el estado de los caminos que deben recorrer para trasladar los chicos a otro lado”.“Pretenden que estas familias acepten de brazos cruzados y en medio del campo las decisiones que ellos toman detrás de un escritorio”, sumó la diputada, y expuso: “Yo misma soy egresada de una escuela Rural y jamás tuve problemas de socialización, ¡que no nos menosprecien ni nos mientan más!”.En las últimas horas el espacio liderado por Sergio Massa le exigió al Gobierno bonaerense que resuelva la paritaria docente entre el Gobierno bonaerense y los sindicatos, y que se atiendan de manera urgente las graves falencias que atraviesa el sistema educativo de la provincia como el cierre de escuelas rurales y en el Delta.Cabe destacar que el Frente Renovador, según señalaron desde el espacio, reclama hace más de dos años que las negociaciones comiencen en noviembre y que en ningún caso el acuerdo por los salarios se cierre por debajo de los índices de inflación.Antes, Luciana Padulo, Consejera General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, indicó: “Cambiaron los actores, pero la novela del inicio de clases sigue siendo la misma, y los bonaerenses llegan a marzo sin saber si las clases comienzan o no"."Es cierto que el Gobierno Provincial tuvo que tomarse un tiempo para corregir irregularidades que dejó la gestión anterior, pero en estos dos años sólo vimos cómo acomoda los números y achica las estructuras. Se toman mucho tiempo para analizar urgencias como la mejora en la calidad educativa o en la infraestructura escolar, y muy poco esfuerzo en resolver situaciones que requieren atención y trabajo", añadió.Y luego, en el mismo sentido, sostuvo que "la Unidad Ejecutora Provincial claramente necesitaba una intervención, ¿pero era necesario cerrarla? Es real que había que optimizar la logística de las lanchas de las escuelas del Delta, ¿pero era necesario cerrar las escuelas? No es una cuestión de números, es una cuestión de principios y de derechos".Mientras que Juan María Segura, especialista en Educación y referente del Frente Renovador, sostuvo: “Entre 2007 y 2015, la matrícula total país de la escuela primaria descendió un 2,1%. Eso significa que la gente está perdiendo la esperanza en un sistema escolar que, por falta de inversión, no logra generar aprendizajes de calidad, facilitar el ingreso al mundo laboral o a los estudios superiores y que, en última instancia, no puede generar movilidad social."El Operativo Aprender visibilizó que la calidad de los aprendizajes en las escuelas sigue deteriorándose. El panorama es desolador y, en dos años, el Gobierno fue incapaz de sostener el compromiso por una política educativa integral”, finalizó.Por último, Luciano Sanguinetti, concejal de La Plata y especialista en educación, expresó: “Sin dudas, es necesaria la discusión salarial, pero también deberíamos empezar a debatir la calidad educativa para los próximos 20 años. El sistema educativo sigue teniendo grandes problemas estructurales, que lamentablemente no se van resolver con un posible acuerdo salarial"."Según INDEC, el 50% de los chicos no termina el colegio secundario. Por eso, necesitamos construir un plan a mediano o largo plazo, que considere la incorporación de más tecnología, capacitación y mejores salarios para docentes, y renovación de los edificios escolares. El debate debe darse en la Legislatura Bonaerense, para que las familias también estén representadas”, cerró.