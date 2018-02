SOSPECHAS

Imputaron a Aníbal Fernández por vender bienes estando inhibido

El ex candidato a Gobernador bonaerense habría intentado desprenderse de una camioneta y un auto de alta gama. Las operaciones se habrían realizado en mayo y septiembre de 2016.

haber vendido bienes cuando había sido inhibido, en el marco de una causa judicial por hechos de corrupción.

El ex jefe de Gabinetefue imputado por el fiscal federal Ramiro González, quien lo investiga porFernández se habría desprendido de una camioneta Toyota Hilux 4x4 el 27 de mayo de 2016 a la Distribuidora Elite SRL por $450.000, además de un BMW el 1 de septiembre del mismo año a un particular por 634.450, sin estar autorizado para hacerlo.La fiscal de juicio Gabriela Baigún detectó, a finales del año pasado, que Fernández hizo la venta cuando ya había sido inhibido antes por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por malversación de fondos públicos en relación al Plan Kunita, unos paquetes asistenciales de productos destinados a mujeres embarazadas.En agosto de ese año, Fernández pidió autorización al juez para levantar el embargo a fines de transferir bienes a su ex pareja, de acuerdo a la disolución de la sociedad conyugal.También respecto a uno ubicado en Villa Gesell, otro en Quilmes y un local comercial también ubicada en esta última localidad del sur del Conurbano Bonaerense.Bonadio lo autorizó pero sólo para hacer la transferencia de esos tres inmuebles en particular, pero un informe de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectó que el ex candidato a Gobernador bonaerense aprovechó la ocasión y habría vendido ambos vehículos.El fiscal pidió que como medida de prueba se requiera a los registros de la propiedad automotor de Berazategui y de San Martín el legajo de los vehículos vendidos, y también a la inspección general de Justicia los datos de la empresa que adquirió uno de los autos.Además, solicitó que se verifique si Aníbal Fernández, tal cual él mismo aseguró, adquirió un Audi Q5 y o una Volkswagen Tiguan, además de si depositó el dinero de las ventas en alguna entidad financiera.