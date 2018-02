Gioja, tras la marcha: “Es muy torpe seguir divididos ante este gobierno”

El titular del PJ nacional dijo que el peronismo "tiene la obligación" de que Cambiemos no consiga la reeleción en 2019. Repudió las escuchas a CFK

El presidente del Partido Justicialista de la Nación, José Luis Gioja, rechazó las críticas a la masiva movilización realizada este miércoles en el centro porteño y enfatizó que se trató de “una expresión popular contra el Gobierno”.



“Es una estupidez decir que la marcha fue de Moyano, fue una expresión popular contra el gobierno. Desde el Partido Justicialista, siempre dijimos que íbamos a apoyar”, afirmó el ex gobernador de San Juan.



En ese sentido, el titular de PJ volvió a hablar de la unidad y no descartó que Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano tengan un acercamiento. “La unidad es el camino. Creo que es muy torpe seguir divididos ante este gobierno", afirmó a Fm La Patriada.



Gioja destacó en esa línea que el PJ nacional va convocar para marzo a una reunión partidaria para afianzar ese proceso e incluyó a figuras como Sergio Massa. “Todos los que sientan la necesidad de unirse ante una agresión como la que sufre nuestro pueblo, tienen las puertas abiertas. Me gustaría volver a ver de este lado a todos los dirigentes que alguna vez nos emocionamos cantando la marcha. La obligación nuestra es que el Gobierno deje el poder en 2019”, dijo.



Por otro lado, se refirió a las nuevas filtraciones de conversaciones entre Cristina Fernández y el ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli. "Condeno las escuchas y no le doy importancia a lo que dice Cristina Kirchner de mí, quieren generar una cortina de humo para tapar lo que estamos viviendo y las difunden para romper la unidad del peronismo. Me parecen obscenas las escuchas ilegales a Cristina Kirchner. Es un ataque de vandalismo a la democracia, un abuso de autoridad".