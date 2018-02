CUMBRE

Se viene el segundo round entre la Provincia y los docentes

Desde las 17hs, el frente gremial docente y el gobierno bonaerense tendrán la segunda reunión paritaria en las instalaciones del ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.

Este jueves, desde las 17hs, el gobierno bonaerense volverá a verse las caras con el frente gremial docente, y el inicio o no de las clases comienza a preocupar a los bonaerenses.