La "escuelita" de Cambiemos para ser candidato

Con el objetivo de tener más y mejores intendentes, el partido oficialista puso en marcha una serie de cursos para quienes quieran competir en 2019. También servirá para los actuales jefes comunales

La educación es la solución para todo, incluso para quienes quieren competir en las próximas elecciones, en 2019. Esto, Cambiemos lo tiene bien en claro. Por eso, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, lanzó un “Banco de Buenas Prácticas de Gestión”, que no sólo sirve para aquellos que buscan convertirse en jefes comunales, sino también para quienes están actualmente en funciones.El programa fue organizado en conjunto por la Secretaría de Gobiernos Locales del PRO (que preside Macri) y la agrupación juvenil La Generación, e impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.Básicamente, el banco tiene por objetivo concentrar en una sola plataforma distintas experiencias exitosas de gestiones locales, para que cada uno de los intendentes oficialistas pueda estudiarlas en detalle y replicarlas en sus propios distritos. Asimismo, servirá como pilar fundamental para los candidatos que aspiren a gobernar nuevos territorios en las próximas elecciones. En es-te punto en particular se centrarán en los municipios gobernados por opositores pero donde Cambiemos venció en los comicios de 2017.“Cambiemos tiene 69 intendentes en la provincia de Buenos Aires, pero en 2017 ganó en 101 municipios, con lo cual hay chances de ganar nuevas in-tendencias en 2019. Quienes quieran ser candidatos deberán pasar por el curso de ‘formación en gobiernos locales’ que arranca en marzo”, detalló Jorge Macri durante la presentación del programa en Vicente López.En efecto, en estos 32 distritos, actualmente gobernados por peronistas, massistas y partidos vecinales, la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica cosechó el 40 por ciento de los votos, en promedio. Teniendo en cuenta que aún resta un año y medio para las próximas elecciones, los candidatos tienen tiempo para estudiar y ponerse al día.Al respecto, una de las coordinadoras del programa, Magdalena Acuña, en diálogo con La Tecla señaló: “Hay una agenda que, efectivamente, comienza en marzo, para que participen todos aquellos candidatos ya definidos. Y donde hay más de un candidato, también van a ser invitados. Se empieza con la provincia de Buenos Aires y luego se va a extender a todo el país”.Según explicó la asesora de la Gobernadora y militante de La Gene-ración, “el curso tiene bastantes módulos y dura hasta fin de año, octubre o noviembre. Los encuentros son periódicos y van a estar dictados por secretarios a partir de su propia experiencia, y en otros casos se van a acercar especialistas para contar cuestiones puntuales, como, por ejemplo, el liderazgo. Después va a haber otra capacitación, que va a tener que ver más con la campaña”.En esta línea, el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, consideró que, frente a una chance real de ganar la elección, primero el candidato debe tener en claro qué hacer y dejar como legado. “Vas marcando el rumbo. Lo que tenés que tener, sí o sí, cuando hay chances reales de ser gobierno, es un diagnóstico más acertado de la realidad del municipio. Si sabés qué municipio recibís, vas a tener en claro qué municipio proyectar y el que querés. Hay que procurar siempre marcar una diferencia con la gestión que se va. Al vecino no le podés proponer más de lo mismo, si no va a votar al que está. Generalmente, las chances de ganar son reales cuando el otro es un desastre. Si el oficialismo hace lo que tiene que hacer, es casi imposible que gane la oposición”.Quizá por experiencia, Macri bajó una línea clara: que primero se haga foco en los candidatos con técnicas indispensables para que, cuando ganen el gobierno, puedan gestionar rápidamente y tener un buen aterrizaje. El ciclo lectivo comenzará en marzo y, sin la necesidad de negociar paritarias, los docentes ya están alistados. Los candidatos, también. La fecha de recibida, por supuesto, será en octubre del 2019.