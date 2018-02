ROSENDO FRAGA

Paritarias docentes: “La polarización contra Baradel permite a Vidal cierta ventaja política”

El titular del Centros de Estudios para la Nueva Mayoría asegura que el conflicto docente puede beneficiar a la mandataria provincial. Sin embargo, aclara que este eventual beneficio llegaría en caso que la negociación no se prolongue demasiado. Esta tarde a las 17 el segundo encuentro entre la Provincia y los gremios

-¿La buena imagen de Vidal le permite defender con más ahínco la propuesta que le hizo a los docentes, por más que esta no sea nada buena?

-La posibilidad de Vidal de tener una negociación salarial exitosa con el sector docente, depende más que de su voluntad o poder político, de lo que suceda con la inflación y en particular será importante la de febrero, dado que la negociación se realizará durante la segunda quincena del mes y probablemente se prolongará hasta marzo. Si en febrero llega a 3% mensual como anticipan analistas económicos,- la mayorista de enero fue 4,6%,- lo que remitiría proyectar una inflación anual de 25% o más, será muy difícil que los docentes bonaerenses acepten 15% y una cifra por el presentismo del año pasado, que estarían en 4.500 pesos.



-¿En caso que el conflicto docente se estire, puede afectar a Vidal y a la Provincia?

-La prolongación del conflicto docente tiene un efecto político ambivalente. Por un lado, perjudica a las familias al demorarse el inicio de las clases y a los chicos, al perder días de clase. Por otro, la polarización contra una figura como Baradel, también permite a Vidal cierta ventaja política, como sucede con Macri al polarizar con Moyano.



-El año pasado se hablaba de Finocchiaro como fusible del conflicto... Lejos de eso, fue nombrado ministro de Educación nacional y es el elegido para ser candidato a intendente del distrito más importante de la Provincia... ¿Eso es redoblar la apuesta, ir por todo?

-Finochiaro ha sido elegido para Ministro de Educación de la Nación, por la misma razón que fue elegido para Ministro de Educación de la Provincia. En 2016 era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, en 2017 Ministro provincial y en 2018, Ministro nacional. Es una carrera política muy exitosa y rápida. Ello es porque quizás sea uno de los pocos cuadros políticos del PRO, con aptitud política y formación histórica. Cabe recordar que fue Rector de la Universidad de La Matanza y que lo hizo con eficacia. Esta experiencia le dio conocimiento sobre el Gran Buenos Aires,- donde nació y sigue viviendo,- y además comprensión de cómo funciona el Peronismo en dicho ámbito. Es una figura con futuro electoral para 2019.



-¿Qué los medios contrapongan la figura de Baradel, cercano al kirchnerismo, con la de Vidal, es un beneficio para Cambiemos?

-Como dije, la polarización Vidal-Baradel, da cierta ventaja a la primera, siempre que el inicio de clases no se posponga por demasiado tiempo.