Baradero se suma al servicio de SAME Provincia

La presentación fue encabezada por la intendenta local, Fernando Antonijevic. Ya suman 41 los distritos bonaerenses en los que funciona. En la ceremonia se entregó una ambulancia totalmente equipada.

La intendenta de Baradero,, encabezó hoy la presentación del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Provincia (SAME) en ese distrito, acompañada por el coordinador general del SAME,y el director administrativo del hospital “Dr. Lino Piñeiro” ,En la oportunidad se entregó una ambulancia totalmente equipada, tras lo cual Pupillo agradeció a la jefa comunal por abrirles las puertas, detallando queEl coordinador agregó quePara la implementación del SAME en Baradero, el ministerio de Salud de la Provincia entregó además una ambulancia 0 km de alta complejidad, completamente equipada con cardiodesfibrilador y bolsos completos con los kits correspondientes para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemado. La misma se integrará al sistema de emergencias local, conformado por otras tres ambulancias.Por su parte, Antonijevic dijo que, y detalló queEl SAME Provincia es un sistema de atención de las emergencias en la vía pública que apunta a brindar atención cotidiana, gratuita y permanente las 24 horas a toda persona en situación de emergencia.