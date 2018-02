EN LA 9 DE JULIO

Moyano: "Si tuviese un problema legal, tengo las suficientes pelotas para defenderme"

El líder de los Camioneros fue el orador central de la movilización. Visiblemente emocionado atacó al gobierno y se defendió de las acusaciones en su contra. Llamó a cambiar la política económica y aseguró no tener miedo de ir preso. También fue crítico con los medios de comunicación. Micheli habló de un paro general, sin fecha.

Con duras críticas hacia las políticas económicas del gobierno dei, los referentes de los gremios convocantes a la movilización de esta tarde llamaron a profundizar la lucha contra las políticas de ajuste y de despidos.Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y con una llovizna incipiente, hicieron uso de la palabrat, de la Unión Obrera Metalúrgica; el secretario general de La Bancaria,, de la CTA, al igual quey, junto con, representando a los movimientos sociales, que precedieron al convocantede Camioneros.Algunos de ellos, como Micheli, llamaron a profundizar la lucha gremial en caso de no ser atentidos sus reclamos, mencionando la posibilidad de convocar a un paro nacional en fecha a designar., dijo Palazzo, cuestionando a los dirigentes que,, no adhirieron a la movilización.Otras frases de Hugo Moyano fueron:"No siga llevando adelante políticas que hambrean a jubilados, a nuestros queridos viejos" ."No somos desestabilizadores, no somos antidemocráticos"."Terminen de hacerles caso a los CEO, que llevan a hambrear a jubilados, niños, trabajadores que tienen sueldos bajos"."Hay un millón y medio de pobres y este gobierno los ha multiplicado"."Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país"."Algunos periodistas dan lástima, parece que veníamos a una guerra civil"."Los que más quieren la pacificación del país son los trabajadores. Pero eso se logra con salarios dignos"."A los trabajadores no tienen que tenerles miedo, tienen que tenerles respeto"."No tengo miedo de ir preso, no tengo miedo de que me maten, doy la vida por los trabajadores"."No tengo plata afuera ni me voy a ir del país".