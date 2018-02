GRIETA

El lado B de las amenazas a Ocaña y Oliveto: el lado de los que no creen

Así como las redes sociales fueron invadidas con cientos y cientos de mensajes de solidaridad y apoyo para con las referentes de Cambiemos que recibieron mails con amenazas de muerte, también están los cientos y cientos de mensajes que manifiestan que se trata de una farsa. Algunos apuntan a Durán Barba

Alguien cree que todas las amenazas a Macri, Vidal y ahora Oliveto y Ocaña son series y no montajes de Durán Barba??? Sí, gran parte de la opinión pública — Lev Pavlovich (@Levpavlovich) 20 de febrero de 2018

(VIDEO) Chiche Gelblung desestimó las amenazas a Oliveto y Ocaña diciendo que son "una provocación del Gobierno" y "una farsa" https://t.co/OF1i5gH7za — Juan Bautista Orsi (@juanbautistaors) 20 de febrero de 2018

La grieta es cada vez más profunda. Y cualquiera sea el tema vinculado a la política que se toque, tendrá a unos por un lado y a otros por el otro. A los defensores del Gobierno por un lado, y a los seguidores del anterior Gobierno o simplemente anti Cambiemos del otro. Sin grises, no hay chances.En este caso, el asunto son las amenazas recibidas por las diputadas oficialistas Graciela Ocaña y Paula Olivetto, quienes en conferencia de prensa se encargaron de apuntar y responsabilizar a sectores vinculados al titular de Camioneros, Hugo Moyano.Ocaña indicó que "trabajamos desde hace muchos años buscando la verdad; no es un problema personal contra nadie, no queremos que los dineros públicos sean robados del sistema. Esto nos trae la preocupación de la gente que nos quiere y hemos tenido el acompañamiento del gobierno nacional y de la Ciudad. Vamos a seguir pese a todas las amenazas que nos hagan", advirtió.La legisladora por la provincia de Buenos Aires recibió un correo electrónico en su casilla personal con insultos y amenazas. "Sos boleta cucaracha conchuda", se lee en el mail, recibido una hora después de haber presentado en el Juzgado N° 3 de Morón balances e informes sobre la Obra Social de Camioneros.Olivetto, en tanto, aseveró: "Que sepan los mafiosos, los que creen que nos pueden amedrentar, amenazar, que hay un equipo con espalda, que tenemos historias, que no tenemos la cola sucia, que devuelvan lo que robaron. El presidente y Cambiemos decidieron un camino, la pelea contra las mafias que se robaron el futuro. Hoy la Argentina nos pide que que hagamos lo posible para quitar las mafias de las instituciones".Durante la presentación, ambas mujeres estuvieron acompañadas por más referentes oficialistas como Héctor "Toty" Flores, Hernán Reyes y Maximiliano Ferraro, entre otros varios, tanto de la provincia como de la Ciudad de Buenos Aires.Hasta acá, todo perfecto; la grieta ni asoma. El problema aparece cuando llegan las repercusiones del caso. Y entre ellas, muchas no son de apoyo ni solidaridad. Nada más lejano. Como se dijo antes, aquellos que están en la otra vereda, en la vereda kirchnerista si se quiere, no creen las versiones de Ocaña y Olivetto y hasta se animan a decir que se trata de un invento."Las amenazas a Ocaña y a Oliveto firmadas por "Moyano Conducción" son tan creíbles como la bomba firmada por "Partido Obrero" frente al Dpto. de Policía. Estoy en las antípodas de ambos. Pero por favor, que gobierno no insulte nuestra inteligencia y quiera tomarnos por estúpidos", expresó en las redes sociales el ex candidato a presidente y titular del partido Bandera Vecinal, Alejandro Biondini.En tanto, desde la cuenta de de Twitter Dark Politik, o sea prácticamente desde el anonimato, manifestaron que "las amenazas a "Graciela Ocaña" y la otra impresentable del CC Ari son menos creíbles que las llamadas de alumnos a escuelas para zafar de los exámenes".