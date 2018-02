SERGIO BERENSZTEIN

“Baradel también refuerza su liderazgo dándole pelea a Vidal”

En el marco del ya iniciado conflicto docente, el analista político Sergio Berensztein considera que el titular de Suteba, Robero Baradel, gana poder al cruzarse con la Gobernadora María Eugenia Vidal, la principal figura de la coalición gobernante. Además les apunta a los gremios por la calamitosa educación provincial

-¿La buena imagen de Vidal le permite defender con más ahínco la propuesta, por más que esta no sea nada buena?

-El conflicto en general le sirve a ambas partes: a los sindicalistas para ratificar su liderazgo y a los políticos para demostrar que cuidan el dinero de los contribuyentes y que no ceden a demandas que, a veces, son algo ridículas en un contexto de restricciones presupuestarias muy significativas. El gremio docente tiene una debilidad muy grande por haber gestionado la provincia, y la educación es un desastre en Buenos Aires. Y los gremios no se hacen cargo del desastre que es la educación. Hay una asimetría porque el gobierno de la Provincia tiene enorme cantidad de información para mostrar a la sociedad justamente sobre la gestión de los gremios en la educación provincial.



-¿Cree que los gremios docentes están en una posición ridícula por sus reclamos?

-¿Los docentes ganan poco? Sí. ¿La plata de la educación está bien administrada? No. Los gremios son responsables de la gestión de la educación en temas como las licencias o el ausentismo. Los recursos que existen, mejor administrados, pueden significar aumentos muy significativos del salario de los docentes que laburan. Pero hubo un desmanejo extraordinario sin que los docentes tengan ninguna preocupación por la calidad de la educación, ninguna. De hecho se niegan a ser evaluados y a que se realicen pruebas evaluatorias a los alumnos.



-¿En caso que el conflicto docente se estire, puede afectar a Vidal y a la Provincia ?

-No creo que haya un desgaste de la imagen de Vidal si el conflicto se extiende en el tiempo. Hasta ahora la gobernadora las peleas que dio las ganó todas y su imagen no solamente no cayó sino que se acrecentó. Creo que hay una asimetría enorme entre una gobernadora que viene fortalecida, con una de las mejores imágenes del país, que acaba de ganar una elección de forma muy contundente. Tiene las mejores credenciales para plantear esa lucha. Ahora, el problema es que la calidad de la educación no mejora. Por otra parte, los gremios tienen muy mala imagen, y de hecho muchos maestros no están en los gremios. Esa es una gran ventaja que tiene el gobierno, que hay muchos maestros que van a tener un premio por el presentismo del año pasado y que desconocen a los gremios, ignorando las medidas de fuerza. Por eso van a tener un premio ahora. El acatamiento a los paros fue bastante heterogéneo durante el año 2017. A los gremios les cuesta sostener el conflicto. Nadie se va a sorprender de que las clases no empiecen, no es nuevo en la Provincia. La sorpresa vendría si hubiese acuerdo.



-El año pasado se hablaba de Finocchiaro como fusible del conflicto... Lejos de eso, fue nombrado ministro de Educación nacional y es el elegido para ser candidato a intendente del distrito más importante de la Provincia... ¿Eso es redoblar la apuesta, ir por todo?