JUNIN

Crisis y polémica tras renuncias masivas en la Sociedad Rural

Se trata de los delegados que integraban la Comisión de Caminos de Junín. Argumentaron la falta de celeridad en las decisiones y una utilización política de la entidad.

Dias muy ajetreados vive en el sector agropecuario, los productores se siguen quejando por que llega en pocos días la cosecha y los caminos no mejoran. Por ello, un importante grupo de productores que formaba la Comisión de Caminos de la Sociedad Rural de Junín presentó su renuncia “indeclinable” en medio de una fuerte crisis en el sector agropecuario.Los productores, pertenecientes a diferentes entidades rurales (Federación Agraria, Sociedad Rural, Cooperativistas y Autoconvocados) presentaron una carta a su titular, Joaquín Elosegui, en el que cuestionan en duros términos la gestión que llevó adelante.En este sentido, alegaron haber perdido el tiempo, “durante estos años en reuniones infructuosas con los funcionarios del Municipio y la Sociedad Rural”, a la vez que advirtieron haber sido “utilizados políticamente para darle tiempo al Municipio demorando las cosas”.La Asociación presentó una aplicación, a través de la cual, postean fotos en tiempo real con posicionamiento georeferencial de los caminos, puentes, alcantarillas etc donde hay problemas.Cabe destacar que, semanas atrás, se conformó una nueva asociación ruralista en la localidad de Junín de la que participaron representantes de cada uno de los cuarteles del partido.En aquella oportunidad se manifestó que “hay caminos que no han visto una máquina durante los últimos cinco años, como también maquinas de primeras marcas, de las mismas que los productores tienen sus tractores, abandonadas en los campos sin reparación.