HAY 2019

Mientras Cristina lo defenestra, Capitanich quiere a Massa en su "centroizquierda populista"

El ex jefe de Gabinete K consideró posible un acuerdo con el líder del Frente Renovador, previo acuerdo para una PASO. Propone un gran frente que enfrente a la centroderecha, espacio que -a su juicio- ocupa Cambiemos.

Junto al compañero @SergioUrribarri hemos hecho una evaluación de la situación política a nivel nacional; analizamos los escenarios internacionales, y la necesidad de construir una gran #Unidad en todos los sectores internos del #Justicialismohttps://t.co/DDGQYWWOPU pic.twitter.com/qZBY3kpDtd — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) February 16, 2018

La tan meneadamuestra, una vez más, las diferentes maneras de entenderla, poniendo a muchas de las principales figuras del peronismo en posiciones antagónicas.Los audios con fragmentos de conversaciones secretas de, permitieron conocer que la exPresidenta no es partidaria de ningún acercamiento con Sergio Massa, líder del Frente Renovador, a quien llamóEn diálogo con, aseguró que, añadiendo queSin embargo, el actual intendente de Resistencia y sindicado como un "hombre cercano a CFK", consideró que ", aclarando quepara conformar ese gran frente opositor de cara a las presidenciales de 2019., sostuvo el ex jefe de Gabinete kirchnerista, tras reunirse con el mandatario puntanoy el ex gobernador de Entre Ríos,El también ex Gobernador de Chaco apuntó que, proponiendo