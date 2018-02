PARITARIAS

Se viene el segundo round entre la Provincia y los docentes

Durante esta jornada la administración bonaerense convocará nuevamente al Frente Gremial Docente para continuar con la discusión paritaria iniciada la semana pasada, la cual no terminó de la mejor manera. El encuentro será entre el jueves y el viernes en el ministerio de Economía.

Si bien no se habló de paro tras el primer cónclave, el panorama no es el mejor, ya que el ciclo lectivo comienza el 5 de marzo y las posiciones están muy alejadas. La Provincia tiene decidido no volver a implementar la cláusula gatillo y tampoco iría más allá del 20 por ciento.El jefe gremial de Suteba, Roberto Baradel, al igual que el resto de los sindicalistas docentes, consideró que si Vidal ofrece un aumento salarial del 15% para todo el 2018 sin cláusula gatillo y en cuotas, "lo que quedar claro es que lo que está haciendo en realidad es bajar los salarios a los docentes y estatales de la provincia".Baradel advirtió que hasta las consultoras económicas más cercanas a la administración Cambiemos sostienen que la pauta inflacionaria del 15% para este año ya ha quedado sin efecto porque la desaceleración de precios no es la esperada por el Banco Central."La pauta de las consultoras ya está en el 20%", dijo Baradel al señalar cuál podría ser un porcentaje que se aproxime más a la realidad del fenómeno inflacionario y aclaró que la cláusula gatillo "es muy importante" para alcanzar un entendimiento rápido y eficaz que tranquilice a las bases.En tanto, el ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, señaló que "pedí negociar de buena fe y no supeditar el inicio de clases a tener un acuerdo totalmente cerrado", y añadió que "nos queda el acuerdo económico, nos queda discutir un sistema de presentismo, al cual en la mesa no se oponen".Por su parte, el Director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny dijo que "hemos tenido una reunión más, nos habíamos reunido seis veces antes con las organizaciones gremiales. Además de lo salarial queríamos conversar de los temas que hacen a la calidad educativa: hablamos de infraestructura, de cómo llegan los chicos a la escuela, de la alimentación y del aprendizaje", manifestó.En cuanto a la oferta salarial que los gremios rechazaron, Sánchez Zinny sostuvo que "desde que la Gobernadora (María Eugenia Vidal) está en la Provincia hemos respetado que el salario docente esté por arriba de la inflación. Pasó en 2016 y en 2017, y con esta oferta basada en las readecuaciones de los indicadores de inflación que ha establecido el Banco Central creemos que es una oferta que también mantiene el valor del salario real sobre la inflación como ha pasado los últimos dos años", afirmó.Además, confirmó que "también anunciamos un reconocimiento a todos los docentes que han ido a clases el año pasado. Es de 4.500 pesos y también pusimos en discusión ponernos de acuerdo para este año en implementar algún mecanismo que tenga que ver con el presentismo en 2018".Como se dijo, las posiciones parecen lejanas. El jueves o el viernes gremialistas y la Provincia volverán averse las caras en la sede del ministerio de Economía, probablemente a las 5 de la tarde. Alguien tiene que ceder. Habrá que ver quien da más. Lo importante, claro, pasa por el comienzo de clases y por el presente y el futuro de la educación.