Renunció Valentín Díaz Gilligan, el funcionario con cuenta en Andorra

Lo hizo tras explicar ante la Oficina Anticorrupción los detalles del dinero depositado en un paraíso fiscal. En un escrito de seis líneas, dijo alejarse para no perjudicar al presidente Macri.

El subsecretario General de Presidencia,n, presentó su renuncia al cargo luego del escándalo por su cuenta bancaria en Andorra.El ahora ex funcionario presentó un escrito de seis líneas en la Oficina Anticorrupción para explicar por qué no declaró una cuenta millonaria en el exterior, pero decidió dar un paso al costado para no dañar la imagen del Gobierno.La decisión fue la consecuencia de una serie de reclamos, tanto desde la oposición como desde el mismo espacio de Cambiemos, que le reclamaban el paso al costado.El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció al funcionario ante la Justicia Federal por presunto lavado de activos, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.La renuncia había sido pedida también por el titular del interbloque de Cambiemos, Mario Negri así como por funcionarios y legisladores de la Coalición Cívica-ARI.