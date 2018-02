REUNION

Alcaldes peronistas del interior se le plantan a Vidal y piden debatir un nuevo Pacto Fiscal

La mesa de jefes comunales le presentó una nota a la Gobernadora en la que le aconsejan qué temas debería contener la nueva Ley. Críticas al reparto de los fondos.

La mesa de Intendentes peronistas del interior de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer, mediante una nota dirigida a la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, una agenda de los temas que debería contener una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, en la cual se dé un verdadero debate en el que se contemplen la opinión de los intendentes y fundamentalmente la autonomía de los municipios.“Solo en el marco de la discusión de esa agenda, podría considerarse un verdadero Pacto Fiscal en la provincia y no una intromisión lisa y llana en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la gobernadora”, destacaron.El objetivo, según expresa el documento, es “contribuir a afirmar pautas de transparencia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento del principio de autonomía municipal (reconocido constitucionalmente)”.Entre los principales puntos que proponen los intendentes como parte de un debate serio respecto del rol de los gobiernos locales, está la restitución del Fondo de Infraestructura Municipal, un programa que permitió a los intendentes desarrollar obras de impacto urbano y social, definiendo de manera mucho más cercana y real las prioridades de las comunidades de la provincia.También se menciona, entre los puntos planteados por la mesa de intendentes del interior, la recuperación del Fondo de Seguridad; el aumento y distribución equitativa de lo producido por juegos de azar, según CUD, entre los 135 municipios (acordado en Presupuesto 2017).Asimismo, destacaron la posibilidad de deducir del inmobiliario rural lo abonado en concepto de mantenimiento de la red vial hasta un determinado valor; el aumento de la masa copartcipable a los municipios en atención a las nuevas y variadas funciones de gobiernos que asumen los mismos; participación de los municipios en la definición de nuevos parámetros de modificación del CUD y la forma de convenios entre los municipios y ARBA a los efectos de que los municipios puedan liquidar derecho de construcción al sector rural.Firmaron la comunicación oficial los Intendentes: Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Marcelo Santillán (Leandro N. Alem), Julio Marini (Benito Juárez), Oscar Ostoich (Caótán Sarmiento), Walter Torchio (Carlos Casares), Ricardo Casi (Colón), Alfredo Fisher (Laprida), Germán Lago (Alberti), Mauro Poletti (Ramallo), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).“De pacto no tiene nada, más que un pacto es una extorsión fiscal, ya que no ha habido ningún tipo de participación de los intendentes del interior. Pasa a ser una imposición y hay muchísimos puntos, desde cuestiones de clara inconstitucionalidad hasta reducciones sustanciales en los recursos que se coparticipan a los municipios del interior”, señaló al respecto Durañona, en diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7).En esta línea, señaló que “de lo que nos correspondía recibir en 2018, nos han quitado dos tercios, y hay que sumarle que con la reforma jubilatoria le han quitado del bolsillo a los vecinos un monto que ronda los 20 millones de pesos cada diez mil habitantes para el desarrollo económico local”.“La Provincia se está beneficiando con una compensación y a los municipios del interior, además de avanzar fuertemente en la autonomía municipal, nos dice qué porcentaje de nuestros recursos podemos invertir”, concluyó.