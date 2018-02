AGENDA

Esta vez sí pasó: el clima obligó a Macri y Vidal a suspender el acto en tierra K

A diferencia de otras oportunidades, el Presidente y la Gobernadora decidieron posponer la recorrida por Presidente Perón debido a la intensa lluvia.

Luego del retiro espiritual en Chapadmalal en el que se habló de economía, corrupción y sindicalismo, entre otros temas, el presidente Macri tenía en agenda volver al Conurbano para recorrer obras con la gobernadora María Eugenia Vidal.Esta vez, el destino iba a ser Presidente Perón, distrito liderado por Carina Biroulet, esposa del diputado provincial ultra K, Aníbal Regueiro, por lo que en el seno de Cambiemos esperaban que la visita no sea del todo cómoda.Por suerte, para ellos, el mal clima los obligó a suspender la actividad, a diferencia de otras oportunidades en las que voceros de la Casa Rosada argumentaron la reprogramación de recorridas por pronóstico de tormenta que finalmente no sucedieron.Cabe destacar que este lunes, el Presidente y la Gobernadora tenían previsto recorrer el obrador de la construcción del tercer tramo de la autopista Camino del Buen Ayre.Como señaló este medio, la obra pública volverá a ser central en la gestión Cambiemos, sobre todo apuntando a 2019. Por caso, el 1 de febrero, Macri, también acompañado por la gobernadora y Dietrich, inauguró el primero de ocho tramos de la autopista Pilar - Pergamino."Nosotros podemos cambiar la realidad. Los argentinos trabajando juntos podemos hacer cosas valiosas para nuestro futuro. Cerramos diciembre completando 619 mil toneladas de pavimento puesto en nuestro país. Es un record y vencimos una cifra que estaba hace 20 años", contaba Macri, en medio de la Ruta 8.En ese sentido, el mandatario advertía que recibieron en el 2015 más del 60 por ciento de las rutas bajo la categoría de "no seguras para la circulación". "A ese nivel de degradación habíamos llegado", se lamentaba.