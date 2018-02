HACIA 2019

Stolbizer echa más leña al fuego: "Veo una implosión en el Frente Renovador"

La socia política de Sergio Massa analizó el presente del espacio que lidera el tigrense, a partir de la participación de sus dirigentes en encuentros por la unidad peronista.

Margarita Stolbizer (GEN), socia política y compañera de fórmula en la última elección a senador de Sergio Massa, dijo hoy que ve una "suerte de implosión" en el Frente Renovador ante las tensiones que provocan los reacomodamientos en el peronismo."No participo de las discusiones que ellos tienen, pero me imagino que sí, que hay una suerte de implosión, que la semana pasada quedó bastante clara cuando los dos (Felipe Solá y Daniel Arroyo) que iban a la reunión por la unidad del peronismo tuvieron que salir a decir 'ojo que nosotros no comprometemos al resto'", sostuvo Stolbizer a la FM Milenium."El Frente Renovador hizo un comunicado desprendiéndose, y tuvieron que decir los dos (Solá y Arroyo) que estaban a título personal, que no representaban al FR", detalló la líder del GEN."Si en algo Massa ha sido absolutamente claro, es que su voluntad es construir esta fuerza política de la que nosotros hablamos, que es un progresismo ético, que es lo que hace falta en la Argentina, y que no puede representarlo Cristina Fernández. Ella nunca puede ser la abanderada de un progresismo honesto como hace falta en la Argentina", remarcó Stolbizer."La verdad es que no quiero que vuelvan esos señores de la foto comandados por la señora Cristina. La verdad es que aspiro a una fuerza política moderna, y me parece que Massa está en condiciones de formar parte de eso", remarcó.Tal como publicó este medio, la reunión peronista de la que participaron kirchneristas y también massistas generó duras críticas, sobre todo para dentro del espacio que conduce Massa.En esta línea, el diputado provincial Jorge D’Onofrio le dijo a La Tecla que "el problema pasa por la necesidad de los grandes intereses de las empresas de comunicación, que enseguida quieren llevar todo al plano electoral", lo cual se resume siempre se resume en el típico "estás con este o estás con el otro, estás con Cristina o estás con Massa"."Debemos dejar de analizar qué es lo que somos o no somos o cuáles son nuestros límites, porque de esta manera lo único que hacemos es ser funcionales al Gobierno, que permanentemente se alimenta de la división del peronismo", consideró.Desde el espacio aseguran que en los próximos días, Massa convocará a un encuentro para ajustar todas estas cuestiones y evitar una nueva fuga de dirigentes.