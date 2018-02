MONUMENTAL

"Mauricio Macri, la p... que te parió", el nuevo hit en las canchas del fútbol argentino

Enojados por el arbitraje de Jorge Baliño, los simpatizantes del "Millonario" expresaron su bronca con cánticos en contra del Presidente. La tribuna de San Lorenzo había hecho lo mismo.

El hit del verano, MAURICIO MACRI LA PUTA Q TE PARIÓ 🎵🎵 pic.twitter.com/N6ltgxikgP — RIVER0ABANDONO (@River0abandonos) 19 de febrero de 2018

Mauricio Macri, nuevamente en el foco de los insultos en una cancha de fútbol. Esta vez, el manfdatario fue blanco, tras el polémico arbitraje de Baliño, en el partido que igualaron River Plate y Godoy Cruz este domingo, 2 a 2.El juez se equivocó en diferentes ocasiones, perjudicando a los locales, y el Monumental estalló contra el ex presidente de Boca Juniors, que vale decir es muy cercano al uno del xeneise, Daniel Angelici, íntimo del uno de la AFA, Chiqui Tapia.Vale recordar que semanas atrás ocurrió algo similar en el Nuevo Gasómetro, cuando Silvio Trucco cometió dos errores que incidieron directamente en el resultado a favor de Boca (empate 1-1): el primero al convalidar gol de Tévez en off side; el segundo, una expulsión "fantasma" del sanlorencista Gabriel Rojas.A pesar de que luego favoreció al Ciclón cuando no cobró un penal contra Emmanuel Mas, los hinchas de San Lorenzo descargaron su bronca, aunque no lo hicieron sólo apuntando al referí, sino también a quienes manejan el fútbol argentino.El grito atronó de repente en el Nuevo Gasómetro, con un estruendoso:, el mismo que ayer sonó en River, algo que fue aprovechado -según testigos- por opositores políticos y muchos disconformes con la gestión presidencial para insultar el primer mandatario.