Insisten con la división de Mar del Plata

Los vecinos de Sierra de los Padres volvieron a elevar un pedido al intendente Carlos Arroyo y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Además de la autonomía, reclamaron la creación de un centro de salud para evitar los grandes viajes para atenderse en los nosocomios de La Feliz.

Miembros de la Comisión pro Nuevo Municipio de Sierra de los Padres le escribieron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, al intendente Carlos Arroyo y a los legisladores provinciales, insistiendo con la necesidad que la Sierra de los Padres sea un nuevo Municipio: sostienen que luego de “décadas de ninguneo”, la zona es autosustentable y los vecinos necesitan de un nuevo sistema de salud, transporte y de servicios públicos.



Los vecinos reclaman que en la actualidad son “rehenes de un municipio deficiente, fundido y mal administrado desde hace años” pero a diferencia del resto de General Pueyrredon, esta Delegación “tiene las condiciones para separarse y empezar de cero”.



“No se trata de un problema con esta gestión ni con el Sr. Intendente, son décadas de ninguneo, crecimos huérfanos viendo desolados como se explotan nuestros recursos sin que vuelva poco o nada de lo que desde esta zona aportamos y llegó la hora de pedir lo que siempre debimos haber pedido: que nos dejen ir”.



En tal sentido, desde la Comisión pro Nuevo Municipio de Sierra de los Padres reclamaron por un centro de salud, recordando que “el Caps La Peregrina tiene un horario acotado e incluso se perdió una vida en la puerta mientras esperábamos que abrieran y la ambulancia prometida desde hace meses brilla por su ausencia, mientras los vecinos deben hacer 25 kilómetros para que les apliquen una antitetánica o les hagan una pequeña sutura”.



Asimismo, reclamaron que la zona no cuenta con agua potable, cloacas, calles en buen estado así como un sistema de transporte público: “Ir de La Gloria a Sierra debemos tomar dos colectivos y esperar hasta 40 minutos entre uno y otro y el costo de un remis de Sierra de los Padres a la ciudad ronda los 500 pesos o debemos subirnos en un auto que no cumple medidas mínimas de seguridad”, expresaron.



Por otra parte, reclamaron por la falta de servicios públicos, ya que los vecinos deben estar en una “lista de espera” para tener un teléfono fijo o internet y cuestionaron la actitud del Municipio de “no regularizar los alojamientos turísticos” y pidieron por un nuevo Código de Ordenamiento Territorial “que se ajuste a la realidad de cada uno de nuestros barrios, con una moratoria que permita regularizar nuestras propiedades y poner foja cero”.



Por último reclamaron que el estado nacional y provincial brinde a la zona una oficina donde tramitar Anses, Pami, Registro Automotor, Renaper o una sucursal del Banco Provincia.



“A la Sra. Gobernadora le solicitamos, conforme a sus propias expresiones de querer una provincia mejor para todos los bonaerenses, con municipios autosustentables y ordenados, que traigan soluciones y no problemas y que estén cerca de la gente, que se ponga al frente de nuestro proyecto, que fue acompañado por decenas de cientos de firmas de vecinos, para que sus legisladores le den el trato preferencial que creemos que merecemos”, reclamaron a Vidal, según consignó 0223.