CAMBIEMOS

"Si opino distinto que el Pro, no me dejan de mandar recursos"

Así lo aseguró ante La Tecla el intendente de Magdanlena, el radical Gonzalo Peluso. "Somos parte de un Gobierno. A veces nos dan mayor participación, a veces menos, pero es normal", sostuvo.

“Lo que estamos planteando desde el radicalismo es el fortalecimiento del partido, porque somos convencidos de que si la UCR está fuerte, se fortalece Cambiemos. Esto es una sociedad. Si al socio le va bien, a nosotros también. Somos parte de un Gobierno. A veces nos dan mayor participación, a veces menos, pero es normal”, señaló el jefe comunal de Magdalena, Gonzalo Peluso.

Agregó que “en este momento de pleno verano estamos discutiendo el CUD. A diferencia de los distritos del Conurbano, los pueblos del interior somos dependientes de la coparticipación provincial, entonces, cualquier modificación en el CUD puede afectar seriamente las finanzas municipales. Estamos interiorizándonos de cómo va a ser el nuevo CUD, y en estos días hay reuniones para construir el nuevo, el de 2019, porque el de 2018 ya está listo”.

Por otra parte, al ser consultado por las cosas que le incomodan del Gobierno de Macri, indicó que “por ahí, lo que molestan son las formas. La ciudadanía ha elevado la vara. Nuestro votante, por suerte, no tolera muchas cosas. Por ejemplo: el caso Triaca nos hizo mucho daño. Algunas metodologías que utiliza el Ejecutivo no las podemos compartir en todo su desarrollo”.

En el mismo sentido, a modo de remate, afirmó que “lo bueno es que hoy podemos plantear ese disenso, lo que no nos gusta; algo que no ocurría durante el Gobierno anterior, porque lo que decía la jefa (CFK) se sostenía y defendía a rajatabla, más allá del nulo convencimiento de los dirigentes. Ahora no hay represalias. No me dejan de mandar fondos si opino distinto acerca der determinados temas”