Macri recargado: chicana a Zaffaroni, defensa de la política previsional y mensaje a los gremios

Durante una conferencia de prensa que ofreció en el complejo de Chapadmalal, el Jefe de Estado, opinó sobre las negociaciones paritarias y dijo que "dependerán de cada uno, y de las posibilidades de cada sector". También habló sobre el caso Chocobar y afirmó "no entender” el fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen que confirmó su procesamiento

Desde la quinta presidencial de Chapadmalal, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa donde dejó una serie de definiciones. En ese sentido, insistió con el compromiso que su gobierno tiene en "combatir la inflación".



Además, el mandatario nacional apuntó que sobre las negociaciones paritarias, "dependerán de cada uno, y de las posibilidades de cada sector".

También Macri se refirió a la política previsional de su gobierno y avaló el aumento del 5,71 por ciento para los jubilados que otorgó la nueva ley previsional para el primer trimestre de 2018 al considerar que “con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados frente a la inflación”, y remarcó: “A fin de año, los jubilados van haber cobrado más que la inflación que tengamos”,



Sobre el nuevo escándalo que salpica a funcionarios de su gobierno con nuevas sociedad off-shore apuntó que "uno de mis principales compromisos es el apego a la transparencia y una administración clara. Por eso vamos a encarar lo que corresponde con el suministro de información".



Y agregó: "Espero que los funcionarios, en los que confío, demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustentos. También será muy importante el informe de la Oficina Anticorrupción Automáticamente y con absoluta libertad actúe en cada caso".

En tanto, al opinar sobre el caso Chocobar aseguró “no entender” el fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen que confirmó su procesamiento. "Yo no entiendo cómo, en un fallo que leí, dicen que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. ¿Pero cómo se excedió? El policía perseguía un asesino, a alguien que le dio 10 cuchilladas a una persona. Si esa persona está viva es por mérito del médico y del policía, que paró la puñalada 11".



"No entiendo qué esperan los jueces, ¿que lo deje escapar? Dice el fallo que tendría que haber seguido hasta que otro policía lo apoye. No creo en eso. Los policías están para cuidar. Y hay que darles las herramientas para que puedan actuar. Espero que en las siguientes instancias entiendan que queremos convivir en paz. No comparto el fallo de los jueces y creo representar lo que piensan la mayoría de los argentinos. Seguro Zaffaroni lo llamó para felicitarlos", finalizó.