MALAS NOTICIAS

Desde Europa denunciaron a otro funcionario de Cambiemos con cuentas offshore

Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia, figuró como director de una empresa offshore en Andorra con la que se ocultaron más de un millón de dólares.

Siguen las malas noticias para Mauricio Macri y su equipo. Es que, al reciente hallazgo de cuentas offshore pertenecientes al ministro de Finanzas Luis Caputo en las Islas Caimán, otro alto cargo del Gobierno apareció como director de una firma que ocultó millones de dólares. Se trata de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia.

El funcionario macrista apareció vinculado a una empresa offshore en Andorra con la que se ocultaron 1,2 millones de dólares a través de una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Cabe destacar que la denuncia fue realizada por el diario español El País.



Díaz Gilligan junto a Rogelio Frigerio en una cena benéfica del Club Atlético River Plate

Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal, también conocido como “el dueño del fútbol uruguayo”.

Los documentos a los que accedió El País, gracias a que Andorra eliminó el secreto bancario el año pasado, señalan que Díaz Gilligan abrió la cuenta en 2012, cuando ya era asesor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno. La firma mantuvo actividad hasta 2014, cuando el actual subsecretario general de Presidencia había alcanzando el cargo de director general de Promoción Turística.

De acuerdo a la investigación del diario español, "Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de 'clubs de fútbol'". Consultado por El País, Díaz Gilligan, quien además es vocal del River Plate, aseguró que su nombre aparece solo por hacerle un favor a su amigo Paco Casal, empresario uruguayo dueño de Gol TV e involucrado en el FIFA Gate.

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", explicó Díaz Gilligan. En cuanto a la continuidad de la actividad, que según los documentos del banco siguió hasta el 3 de noviembre de 2014, once meses después de que asumiera como funcionario en Promoción Turística del gobierno porteño, el actual subsecretario se defendió: "Creí que había cesado en julio de 2014".

La nota publicada en El País advierte que "el dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido".