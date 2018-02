JUGADA

Diputados massistas se oponen a la forma en que Vidal busca que se designen los cargos de Secretarios de Asuntos Docentes

Legisladores del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires recibieron a representantes de los Secretarios de Asuntos Docentes de los 135 municipios, quienes mostraron su preocupación ante una resolución del Gobierno provincial que afectaría sus puestos de trabajo.Los titulares de los bloques de Diputados, Ruben Eslaiman y Senadores, José Luis Pallares, además del legislador, Fernando Carballo junto a Mirta Quiroga (SAD de La Plata) y Orlando Di Meglio (SAD de Quilmes) analizaron los alcances de la resolución 1518/17.La citada resolución establece que el mecanismo de selección para la cobertura de los cargos de Secretarios de Asuntos Docentes será por Concurso Público y Abierto, de Oposición y Antecedentes, que eliminaría a todos los actuales titulares de esos cargos, para llamar a un concurso y abrirlo a cualquiera que no pertenezca al universo docente y sin título.Los SAD son los encargados de organizar el proceso de designaciones docentes en la provincia de Buenos Aires, habiendo un representante SAD en cada uno de los 135 municipios. La función principal es la de regular, controlar, el proceso de inscripciones, validez de puntajes, convocatoria de actos públicos para la designación docente, para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, entre otras tareas.Al finalizar la reunión, Pallares expresó: “Se desprende de esa resolución una intención del gobierno bonaerense, de apartar de sus cargos a los actuales Secretarios de Asuntos Docentes de todos los municipios, intentando hacer un llamado a concurso para volver a cubrir esos cargos con probables aspirantes que no pertenecen al universo docente, no respetando la carrera de los maestros”.Por su parte, el diputado Ruben Eslaiman, aseguró que “desde los bloques legislativos presentaremos un pedido de informes ante la Dirección General de Cultura y Educación para conocer en detalle los alcances de la resolución. En caso de no tener respuesta, citaremos a los funcionarios de Educación para expliquen este decreto”.