PARITARIA DOCENTE

La Provincia ofreció un 15 por ciento de aumento y los gremios rechazaron la propuesta

El principal reclamo por parte de los sindicatos fue que se implemente la cláusula gatillo que el Ejecutivo busca eliminar. Vidal puso sobre la mesa un aumento del 15% por ciento para el corriente año lo que llevará el salario promedio a $28.358 (docentes con dos cargos), más un plus extraordinario por única vez de $4.500 pesos para los titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017. Los gremios rechazaron la oferta.

Gobierno y gremios bonaerenses llevaron adelante el primer capítulo de la discusión paritaria. El encuentro que comenzó pasada las 17 horas en el ministerio de Economía y en el cual estuvieron presente el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, su par de Educación, Gabriel Sánchez Zinny y el de Asuntos Públicos, Federico Suárez, no llegó a buen puerto.

Es que Vidal y compañía pusieron sobre la mesa una oferta basada en 3 puntos clave. A saber:



1) Un aumento del 15% por ciento para el corriente año lo que llevará el salario promedio a $28.358.





2) Un abono en forma de reconocimiento extraordinario por única vez de $4.500 pesos para los docentes titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017. Esto es por fuera de la negociacion paritaria.



3) El compromiso de elaborar para la próxima reunión una propuesta sujeta al presentismo para el 2018. Con este aumento, el salario promedio pasará de $24.659 a $28.375.



Pero los gremios rechazaron de cuajo dicha proposición. El principal argumento de la negativa estuvo signado por la pretensión del gobierno bonaerense de eliminar la cláusula gatillo.







Así las cosas, y tal como quedo en claro en las respectivas conferencias de prensa de cada sector, el debate por la paritaria docente se extenderá por unos días más.



​​​​​Cabe destacar que en los distintos sectores gremiales hay un malestar general porque entienden que el Ejecutivo debió llamar a paritarias en noviembre y no dilatar la discusión hasta mediados de febrero.



Concluido el cónclave, el secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, aseguró que los gremios docentes no convocaron "a ningún paro” y ratificó su pedido de inclusión de la cláusula gatillo para definir los aumentos salariales de los maestros.







En tanto, La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que los gremios docentes “no plantearon la realización de una medida de fuerza".



“Nadie habló de medidas de fuerza, pero reclamamos una propuesta seria y sustentable que incluya una cláusula gatillo. El diálogo se cortó desde el 30 de noviembre pasado y lo que queremos es retomarlo”, señaló Petrocini a la prensa.



En ese sentido, la dirigente gremial calificó como “absurda y disparatada” la propuesta planteada por el gobierno provincial de conceder un aumento del 15 por ciento sin una actualización por inflación.







Más tarde, Federico Suárez señaló que "respetar la realidad de la economía provincial es pagar lo que podemos pagar, los compromisos que asumimos debemos poder cumplirlos" y añadió que "en 2016 ni en 2017 el salario docente perdió contra la inflación".



En tanto, Gabriel Sánchez Zinny, indicó que "nuestra vocación es seguir dialogando; esperamos seguir haciéndolo la próxima semana". "Tuvimos reuniones con los docentes en noviembre y en enero; es importante seguir conversando los temas que hacen a la calidad educativa", completó.