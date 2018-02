RECLAMOS

Los guardavidas lo hicieron de nuevo: esta vez, increparon a Michetti

Tal como lo hicieron con la Gobernadora semanas atrás, en esta ocasión llevaron su reclamo a la vicepresidenta de la Nación durante una recorrida por Villa Gesell.

Los guardavidas volvieron a aprovechar una recorrida de funcionarios de Cambiemos para elevar su reclamo. Luego de que increparan a la Gobernadora, esta vez le tocó a la vicepresidenta Gabriela Michetti durante una actividad en Villa Gesell.En el distrito gobernado por el peronista Gustavo Barrera, la funcionaria fue abordada por un grupo de “bañeros” que le solicitaron el envío de mayores herramientas de trabajo por parte del gobierno.Entre las peticiones, mencionaron el Desfibrilador Externo Automático (DEA), elemento vital a la hora de resucitar a una víctima de ahogamiento; nuevas casillas, una flota de cuatriciclos y varias motos de agua, entre otras cuestiones.Con buena predisposición, la vice presidenta Gabriel Michetti atendió el reclamo y quedó a disposición de los guardavidas.Cabe recordar que, semanas atrás, camino a la inauguración de las playas públicas, la Gobernadora se topó con un piquete organizado por guardavidas en Mar del Plata, que le expresaron su reclamo por la reincorporación de ocho compañeros despedidos.De imprevisto, Vidal se bajó de la camioneta y enfrentó a los manifestantes. "A ustedes les parece que la violencia es la manera, esta es la peor manera de vincularnos", les lanzó la Gobernadora, agregando que "mi equipo o yo los van a escuchar, pero ahora les pido que se corran y me dejen pasar".“¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera? ¿Me tengo que bajar del auto para que esto no suceda?”, les advirtió, recordando al grupo encabezado por Néstor Nardone, titular del gremio, Néstor Nardone, que se quedaría más de una semana en La Feliz y que estaba dispuesta a oir sus reclamos en una reunión programada.Allegados a Vidal confiaron que no hubo ningún tipo de agresión ni golpes, quedando sólo en un intercambio de palabras entre la mandataria bonaerense y los guardavidas.