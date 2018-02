GOBIERNO AUSTERO

Contra la ludopatía, la Provincia anunció un recorte en los subsidios para la actividad hípica

Según informó la gobernadora María Eugenia Vidal desde la Casa de Gobierno, la reducción del subsidio a la actividad hípica representa un recorte de un 25%. La iniciativa se condice con el cierre de casinos y la licitación de las máquinas tragamonedas.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una reducción del subsidio a la actividad hípica que representa un recorte de un 25% de lo que actualmente recibe y le permitirá ahorrar a la provincia entre 250 y 300 millones de pesos anuales.Al mismo tiempo, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para revisar el artículo 29 de la Ley 13.253 que fija los porcentajes de subsidio. La intención es que ese subsidio se reduzca gradualmente hasta llegar a cero.El anuncio, encabezado por la mandataria y el titular de Loterías y Casinos, Matías Lanusse, tuvo lugar este miércoles al mediodía en el SUM de la Casa de Gobierno en La Plata.Esta decisión se condice con lo anunciado recientemente por el Gobierno bonaerense, de cerrar tres casinos y no abrir nuevas salas de bingo: "Esta decisión responde a dos motivos. La primera y más obvia, es que la Provincia tiene muchas prioridades a atender mucho antes que atender a la hípica. Es el momento de cortar con este beneficio. Frente a eso hay otras necesidades. Podríamos haber puesto en valor 30 guardias"."Es en la misma línea que hemos recortado los cargos públicos. Necesitamos un Gobierno austero y que dé el ejemplo. Esa es la política que vamos a continuar. Tenemos una postura clara contra el juego. Hay muchas familias que son víctimas de la ludopatía", resaltó Vidal en conferencia de prensa.Tal como informóen su momento, el gobierno de María Eugenia Vidal finalmente avanzó contra las tragamonedas y llamó a licitación pública para definir la explotación de las mismas en los próximos 20 años. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 3.680 tragamonedas.Con el cierre de las salas de Mar de Ajó y Valeria del Mar, el único casino habilitado desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata (donde hay tres) será el de Pinamar, mientras que hacia el sur quedarán el de Miramar y el de Monte Hermoso.El gobierno provincial también dispuso la licitación de un sistema de control on line de las máquinas, que también alcanza el control de los empleados. Entran en licitación: el Casino Central y el Hermitage de Mar del Plata, Monte Hermoso, Pinamar, Tigre, Miramar y Tandil.Junto a esta medida, se reforzará la asistencia a las personas que padecen ludopatía a través de diez Centros de Atención distribuidos en el Gran Buenos Aires, que atienden a adictos al juego y también a sus familiares. Desde 2015, el gobierno bonaerense no autorizó la colocación de una máquina tragamoneda más, tanto en salas de bingo como en las de casinos.Se habilitó también una línea telefónica gratuita (0800-444-4000) para la atención de llamadas de adictos a las apuestas o sus familiares, y se fortalecerá la campaña de comunicación para concientizar a los vecinos sobre los perjuicios que conlleva el juego sin control.Desde diciembre de 2015, el Gobierno provincial, junto al Ministerio de Seguridad nacional y la Justicia, realizó 161 allanamientos en 19 municipios, lo que permitió detener a 170 personas dedicadas al juego ilegal y secuestrar 34,5 millones de pesos.