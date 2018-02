COMUNICACIóN DIRECTA

Un problema, una voz en el teléfono: ni el Papa Francisco ni CFK, María Eugenia Vidal

Lo suele hacer el Papa Francisco, lo solía hacer la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también lo hace la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Ante una queja por las redes sociales o medios que detectan sus asesores, se comunica por teléfono con el damnificado o damnificada.

En este caso le ocurrió a una vecina de Pila. Días pasados, tomó estado público una carta escrita por la vecina pilera, María Paz Lazarte, expresando su indignación con las autoridades de IOMA por no entregar un equipo para mejorar la calidad de vida de su madre, Sandra María Echart; según informó el portal Infozona.Entre otras cosas, la publicación señalaba que la señora necesita con suma urgencia un electroestimulador por cuanto luego de una serie de intervenciones quirúrgicas no puede desplazarse con normalidad y sufre fuertes dolores que la obligan a estar prácticamente en cama durante la mayor parte del día.El trámite para la obtención del equipo referido se inició el 15 de diciembre y no obstante la prescripción médica, hasta el día de hoy, IOMA no ha entregado el aparato. Esto claro, hasta el llamado de la mandataria, que seguramente aceleró las cosas.Enfadada con la situación, María Paz escribió una nota que envió al mencionado medio periodístico, reclamando con urgencia tal equipo, además de efectuar diversos trámites para la obtención del mismo ante las oficinas centrales de la obra social.Más tarde, su madre, Sandra María Echart, hizo saber que la llamó la Gobernadora de la Provincia, quien le refirió que la semana próxima desde el gobierno provincial comenzarían a regularizar la situación con el IOMA, a su vez le solicitó el nombre de las tres empresas que en nuestro país proveen los electroestimuladores y prometió visitarla a la brevedad.Por otra parte, Vidal le aseguró que en quince días, la vecina sería sometida a la nueva intervención quirúrgica, tal como le indicaron los médicos que la atienden pero por las dificultades de su obra social no podía concretarse, máxime el alto costo económico que la misma tiene.A todo esto es importante recordar que esta metodología utilizada por Vidal, tal como se dijo antes, es también un clásico del Papa Francisco, hoy tan cuestionado por el Pro. Uno de los últimos casos fue el de Maximiliano Acuña, en julio pasado, un recolector de residuos que perdió sus piernas en un accidente meses atrás.También el año pasado el Sumo Pontífice se comunicó por teléfono a los con los padres de Micaela García, 24 horas después de que la joven fuera hallada asesinada tras haber permanecido desaparecida durante una semana en la ciudad entrerriana de Gualeguay.En lo que respecta a Cristina, se puede traer a colación una publicación de la agencia Télam del año 2014 que dice "la mandataria otra vez levantó el teléfono y llamó a un consumidor que se quejó de que no se respeta el plan Precios Cuidados"."Fernando Garaventa fue quien tuvo la posibilidad de dialogar con la Presidenta. El hombre contó que media hora después de dejarle en un mensaje en su perfil de Facebook, un secretario de de Cristina se comunicó con él y luego tuvo un diálogo ella", relata la noticia.Volviendo al presente hay que decir que no es la primera vez que Vidal acude a esta modalidad. Ya había hecho lo propio con un niño de Azul que perdió todo en las inundaciones, con el hermano de una joven asesinada por su ex pareja en Bahía Blanca, entre otros casos, varios de los cuales no se han dado a conocer.