PARITARIAS

Intendentes massistas se despegan de las pautas y negocian subas hasta 20% con cláusula gatillo

Jefes comunales del Frente Renovador hacen caso omiso a las metas impuestas por el equipo económico de la Nación y avanzan en acuerdos paritarios que “resguarden el poder de compra de los salarios”. Esta semana, el Gobierno inicia las negociaciones con docentes.

Tras haber consultado al equipo económico del Frente Renovador, y con el fin de “defender el poder de compra de los salarios y combatir la inflación”, intendentes bonaerenses del espacio liderado por Sergio Massa, se pusieron de acuerdo en la negociación de las próximas paritarias para los trabajadores de sus municipios. El acuerdo prevé entre un 15 y un 20% de subas con cláusula gatillo.Al respecto, el intendente de Gral. Las Heras, Javier Osuna, manifestó: “Venimos trabajando con los Gremios en un entendimiento que nos permita cumplir con la palabra empeñada y a su vez garantizar el poder de compra promoviendo el acompañamiento de la inflación. En este sentido, la cláusula gatillo nos parece razonable necesaria sobre todo cuando las expectativas inflacionarias muchas veces programadas no se alcanzan en su totalidad”.En tanto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, se expresó al respecto: “Los trabajadores necesitan tener la seguridad de que, una suba de la inflación superior a la establecida, no va a atentar contra sus salarios y su capacidad de compra. Desde el Municipio de Tigre, vamos a garantizar mediante esta medida que los empleados no se vean perjudicados por las alteraciones de la inflación”.Por su parte, Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, expresó: “Trabajamos en conjunto con el equipo económico del Frente Renovador para evaluar las mejores alternativas para favorecer a los trabajadores, nos parece importante desde el municipio ayudar a que no pierdan poder de compra y podamos combatir la inflación”.En tanto, Germán Di Cesare, intendente de Gral. Alvarado, detalló: “Como cada año vamos a sentarnos con el gremio municipal, para consensuar el incremento salarial, en el cual incluiremos la “cláusula gatillo”, ya que el equipo económico del FR, nos lo sugiere como herramienta imprescindible para garantizarle a los trabajadores municipales que no pierdan su poder adquisitivo actual a manos de la inflación”.De esta manera, los intendentes “velan por la inclusión de la cláusula gatillo con el objetivo de que los salarios no pierdan poder frente a la inflación. Con la inserción de esta cláusula en las paritarias se establece que, si la inflación del año supera el aumento establecido, el salario del trabajador debe igualarla. De esta forma, se puede asegurar la recuperación del poder de compra del salario”, señalaron en un comunicado.Así, el Frente Renovador hace caso omiso a las pautas interpuestas por el Gobierno nacional y las metas inflacionarias anunciadas por el equipo económico del presidente Mauricio Macri. Si bien desde la Rosada manifestaron que las paritarias no tendrán techo, la famosa cláusula gatillo brilla por su ausencia.Asimismo, cabe destacar que este jueves la Provincia dará inicio a las negociaciones con el gremio docente, con quienes ya tienen una tensa relación luego de que se complicara el inicio de clases en 2017. Todo indica que el Gobierno bonaerense no tiene intenciones de imponer la cláusula gatillo y ofrecerá sólo un 15 por ciento de aumento, oferta que los docentes ya adelantaron que rechazarán.