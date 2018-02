FESTEJOS

Vidal se calzó las plumas en el carnaval de Lincoln

En medio de la polémica detención del ex intendente Jorge Fernández, la gobernadora desembarcó en el distrito de la Cuarta Sección, donde aprovechó para sumarse a los coloridos corsos.

Luego de la polémica detención del ex intendente de Lincoln, la Gobernadora María Eugenia Vidal llegó a Lincoln junto con el senador nacional Esteban Bullrich para disfrutar del carnaval.La mandataria aprovechó para presenciar el desfile de carrozas, marca del Carnaval Artesanal, y hasta se animó a calzarse las llamativas plumas.“Gracias María Eugenia y Esteban por llegarse hasta Lincoln y disfrutar con todos los linqueños y bonaerenses de nuestro Carnaval. Con mucho amor, esfuerzo y tirando juntos para el mismo lado seguimos creciendo como la mayor fiesta a cielo abierto de la Provincia y estamos revalorizando el trabajo de todos los artesanos que hacen a Lincoln dueño del carnaval más maravilloso del país”, publicó el intendente en su cuenta de Facebook.Tras un comienzo un poco flojo, el carnaval de Lincoln recobró su esplendor luego de que la Municipalidad decidiera bajar los precios de ingreso al predio.Además de apuntalar el festival, la presencia de la Gobernadora sirvió para marcar la cancha tras la detención del ex intendente Jorge Fernández acusado de 40 hechos de corrupción.El ex jefe comunal del FPV fue detenido a partir de una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales.Además, la causa incluye los delitos de cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.También fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).