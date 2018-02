FUEGO AMIGO

El massismo y una grieta interna tras el acercamiento al peronismo

Luego del encuentro que esta semana llevaron adelante varias facciones del peronismo, el exgobernador bonaerense y diputado nacional por el Frente Renovador criticó la modalidad de las fotos. El exlegislador Gilberto Alegre tensionó a Sergio Massa y tildó de “rejunte de espantados” a la renovación del peronismo.

La reunificación del peronismo tensiona las posiciones massistas dentro del espacio propio. Luego del encuentro que esta semana llevaron adelante varias facciones del peronismo, del que participaron, entre otros, el presidente del PJ, Gustavo Menéndez; el senador nacional, Miguel Pichetto; la excandidata a diputada nacional Florencia Casamiquella por el randazzismo y el massista Felipe Solá; se revolucionaron las internas en el Frente Renovador.



En diálogo con Radio 10, Felipe Solá, aseveró que se tomaría un café con quien lo llamara: "

Si me llama Macri me tomo un afe con él y si me llama Cristina, me tomaría un café con ella"



"Lo que sí, no me jodan con las fotos", agregó Solá en un claro tiro por elevación al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Para el exgobernador provinial y actual diputado nacional: "Esta idea de la foto es exactamente lo opuesto a lo que queremos motrar, la idea de la foto es porque se tiene mentalidad de foto, dos tipos se juntan hablan de independiente y parece que hablaron de la pobreza", fustigó.



Otro de los que chilló por la lógica de la reconstrucción peronista es alguien que tiene un enfrentamiento puertas adentro del espacio con Felipe Solá: el exintendente de General Villegas y exlegilador nacional, Gilberto Alegre.



Vía Twitter, Alegre tildó de "rejunte de espantados" a la renovación del peronismo.

La titulada renovación peronista es un rejunte de espantados que no pueden vivir alejados del poder cuyo análisis de la realidad es culpar solo a Cristina como si no hubieran sido parte de proyectos que pretendia su reeleccion, la destrucción del INDEC o apropiación de YPF — Gilberto Alegre (@gilbertoalegre) February 10, 2018

Tras arrobarlo al propio Sergio Massa, Alegre apuntó hoy con otro mensaje. "Los renovadores que siempre adhirieron a ganadores y nunca renovaron nada repiten la historia como farsa y contribuyen a oscurecer aún más el peronismo ante la ausencia de coraje de mucha dirigencia sana que parecieran temerle a los corresponsables del fracaso".