LEñA AL FUEGO

Finocchiaro suma presión a la paritaria: "Soy optimista con que el inicio de clases sea en marzo"

Previo al encuentro que este jueves levarán adelante gremios docentes y Ejecutivo provincial, el exministro de Educación bonaerense y actual nacional

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, sumo presión previo al encuentro que Vidal y el resto del gobierno bonaerense mantendrá con los gremios docentes.



El funionario nacional dijo ser "optimista" en relación al desarrollo de las paritarias salariales docentes en cada provincia, y se mostró confiado en que las clases se iniciarán según lo previsto.: "Soy optimista con que el inicio de clases sea en marzo", expresó.



Dentro de ese contexto, el ministro consideró que us pares provinciales "harán el mejor esfuerzo que puedan" en relación a las paritarias.



No obstante, sostuvo que "hay gremios que se van a sentar y otros que no sé qué van a hacer", y reiteró sus críticas a aquellos sindicatos docentes "que todavía no se han sentado en una mesa y ya rechazan una oferta que jamás se les ofreció".

En ese sentido, no dejó de lado sus críticas frente al comportamiento de los sindicatos con los que supo estar enfretado y arremetió: "Hay determinados gremios que tienen una lógica más política que gremial".