JUSTICIA

Tragedia del penal de Magdalena: 33 muertos, 12 años, 3 culpables

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata condenó ayer a tres de los 17 penitenciarios que llegaron a juicio por la masacre en el penal de Magdalena. El hecho ocurrió hace 12 años en la unidad 28. Los otros 14 imputados fueron absueltos. La noticia cayó muy mal en la Comisión Provincial por la Memoria.

Los condenados fueron el entonces director, Daniel Tejeda, por “homicidio culposo”; el jefe de turno, Héctor Fernández; y el agente Rubén Montes de Oca, ambos por “abandono de persona seguido de muerte”.Los jueces Carmen Palacios Arias, María Isabel Martiarena y Ezequiel Medrano solo dieron el adelanto del veredicto, mientras que los fundamentos de la sentencia así como las penas se conocerán en los próximos días. Los restantes catorce imputados fueron absueltos.Esto causó dolor en la Comisión Provincial por la Memoria destacando que "para los 33 muertos, sus familias y todas las personas que todavía hoy padecen los crímenes que diariamente se cometen el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires, una vez más se consagró la impunidad".Agregaron que "se esperaba un fallo que hiciera justicia. Porque pasaron 12 años desde la noche en que 33 jóvenes detenidos en la UP 28 de Magdalena fueron encerrados en un pabellón en llamas para que murieran. Porque la responsabilidad de los agentes penitenciarios por acción y omisión era clara y estaba debidamente probada. Porque los funcionarios encargados de la seguridad y el cuidado incumplieron sus deberes, y eso también era evidente"."Pero, sobre todo, porque en todos estos años las condiciones que hicieron posible la masacre de Magdalena sólo han emporado, y el poder político no tuvo ninguna iniciativa para revertirlas".Y prosiguieron explicando los porqué de "el injusto" fallo: "Las bombas que debían proveer de agua para apagar el fuego no funcionaban hacía varios meses, los matafuegos estaban sin carga por una decisión administrativa, no existían planes de contingencia ni elementos de seguridad adecuados"."Por todo esto se esperaba un fallo ejemplar; pero, una vez más, la justicia consagró la impunidad y convalidó el grave deterioro de las condiciones en que se encuentra el sistema de encierro en la Provincia, y los padecimientos y vulneración de derechos a que son sometidos cotidianamente las personas que permanecen allí alojadas", sostuvieron.Vale resaltar que según la investigación, el 15 de octubre de 2005 se produjo una pelea entre internos del pabellón 16, minutos después otro de los detenidos inició un foco ígneo que se propagó hasta los módulos aledaños. Fallecieron 33 personas y hubo apenas tres culpables.