En medio de las reuniones peronistas, Massa y Margarita ratificaron su alianza

Mientras dirigentes del Frente Renovador mostraron señales de acercamiento con varios sectores del peronismo, su líder acompañó a los trabajadores despedidos del INTI con la principal socia política.

Junto a los delegados y trabajadores del INTI. Con @SergioMassa escuchamos sobre los despidos y sus consecuencias sociales familiares y humanas. Tbn nos moviliza la destrucción de un organismo clave para el desarrollo industrial pic.twitter.com/GeYdyiZgIt — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) February 8, 2018

Con el objetivo de acompañar y visibilizar el reclamo de los trabajadores del INTI tras los más de 250 despidos, y de denunciar el desmantelamiento injustificado del instituto, Sergio Massa y Margarita Stolbizer se reuniones con los trabajadores de cada área en una asamblea que tuvo lugar este jueves por la tarde.“Acompañamos a los trabajadores del INTI porque defendemos fuentes de trabajo y también por la destrucción de la capacidad estatal. Queremos un estado transparente y eficiente que aproveche capital humano expertiz y conocimientos. Y no a los que vienen a hacer negocios con recursos públicos”, destacó la líder del GEN en las redes sociales, donde dio cuenta de su presencia con Sergio Massa.En paralelo, varios dirigentes del Frente Renovador se mostraron con kirchneristas y randazzistas en un encuentro que tuvo lugar en la Universidad Metropolitana que conduce el sindicalista Víctor Santa María en una clara señal de acercamiento de las partes.No obstante, otro sector del massismo decidió no participar del encuentro siguiendo la línea del líder del espacio quien se mostró reacio a formar parte de la reunificación del peronismo a cualquier costo.“No participamos de ninguna confluencia partidaria de los oportunistas de siempre que privilegian sus situaciones personales por sobre el interés común. No acompañamos ni acompañaremos cuestiones partidarias. No son tiempos para buscar resolver los problemas de los dirigentes sino de la gente”, subrayaron para luego añadir: “Es tiempo de pensar sólo en los argentinos de a pie".Si bien Stolbizer ratificó su pertenencia a la alianza política con el Frente Renovador, advirtió que un acercamiento con el kirchnerismo sería su límite. Ante estas declaraciones, Massa priorizó mantener su acuerdo con el progresismo y evitar cualquier especulación sobre la reunificación del peronismo.