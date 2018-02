CUMBRE

El peronismo del interior prepara una foto de fortaleza y se le planta a la nueva conducción

Si bien la idea es unificar criterios en cuanto al Pacto Fiscal, los intendentes peronistas del interior volverán a verse las caras en un encuentro político que tendrá lugar en la localidad de Azul.Allí, donde en 2015, el intendente Hernán Bertellys abandonó el PJ para sumarse a las filas del oficialismo.Pero más allá de eso, lo cierto es que los alcaldes del peronismo del interior pondrán el ojo principalmente en la situación de los trabajadores que fueron despedidos de Fanazul.Además, buscarán en coincidir en una línea para buscar entablar una mesa de diálogo con el Ejecutivo. A pesar de las diferencias, consideran un atropello las condiciones que le imponen desde Gobernación y quieren alivianar el pressing.En Azul, los jefes comunales enrolados en el PJ, diagramarán lo que consideran una propuesta superadora al plan del Ejecutivo, haciendo hincapié sobre todo en el pacto fiscal, pese a que varios Justicialistas ya se mostraron a favor da la adhesión.La clave será bajar la intromisión en sus gestiones, que significan algunos puntos del acuerdo, entre ellos, la imposibilidad de contratar empleados por fuera del crecimiento poblacional y la prohibición de poder acceder al leasing para comprar maquinarias."La cita es el viernes y se espera una importante convocatoria. Por supuesto, el Ejecutivo azuleño no está invitado a la cita. Primero, porque Bertellys no es parte de Cambiemos, y segundo por miedo a que después se queje que le falta la billetera", cerró, a modo de convite y chiste, uno de los alcaldes que comprometió su presencia en el evento.Dentro de este grupo, son evidentes las diferencias con la nueva conducción del Partido Justicialista provincial, encabezado por Gustavo Menéndez y Fernando Gray, sobre quienes cuestionan la visión "conurbanista".Por eso, quieren ser escuchados más allá de la estructura partidaria y aseguran que la identidad de su reclamo no es política sino de gestión.De hecho, la programación constante de nuevas reuniones que tomen como punto de partida lo analizado en un encuentro anterior, obedece a darle una dinámica más ligada al foro de intendentes que suele llevar adelante el oficialismo que a la clásica rosca partidaria que caracteriza al peronismo.