La batalla del CUD: radicales y peronistas en la puja por meter mano en la iniciativa de Lacunza

Intendentes radicales y peronistas fabrican en paralelo sus respectivos proyectos para modificar las variables a las cuales la Provincia hecha mano para calcular el Coeficiente Único de Distribución mediante el cual se estipula cuánto dinero se le gira a los municipios. Los proyectos serán alcanzados al ministerio de Economía para su análisis.

La Provincia quiere meter mano al cálculo matemático mediante el cual estipula cuánto dinero gira a los municipios y los intendentes alzan la guardia para colar sus pretensiones.



En efecto, mientras ayer los radicales hicieron rancho aparte en la residencia del Vicegobernador bonaerense Daniel Salvador para hablar de este tema; mañana -en Azul- harán lo propio diferentes intendentes peronistas del interior.



Así las cosas, la cuestión no divide sólo a los partidos sino que también separa a las regiones. Ergo, se librarán, al menos, tres batallas paralelas. La primera de ellas entre oficialismo y oposicion, la segunda entre peronistas y radicales, y la tercera entre intendentes del interior y del Conurbano.