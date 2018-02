Presidenciable k sigue con la ronda de visitas a los perseguidos por la Justicia

Los candidatos de cara al 2019 ya juegan sus cartas para marcar la cancha, establecer alianzas y sumar respaldo. Esta vez, le tocó al ex canciller Héctor Timerman, quien recibió la noticia de que podrá viajar a EE.UU. para continuar el tratamiento médico

Esta mañana visité a Hector Timerman que está dando una doble pelea: por su enfermedad y en la justicia. Todo nuestro apoyo y fuerzas Compañero! pic.twitter.com/Z9IaBl6QQl — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 8 de febrero de 2018

El panorama político ya empieza a moverse de cara al 2019. Cada espacio empieza a posicionarse y a mover sus fichas con un sólo objetivo: disputar un lugar en las próximas elecciones. En este sentido, ya se empiezan a barajar algunos nombres para los principales lugares, y el del diputado nacional Agustín Rossi suena cada vez más fuerte como candidato a presidente.El ex ministro de Defensa de Cristina Fernández, se la jugó fuerte a principio de mes a través de las redes sociales y compartió una foto con el ex vicepresidente Amado Boudou, uno de los personajes más polémicos del kirchnerismo, quien se encuentra de recorrida tras haber sido liberado de la prisión preventiva.En la misma sintonía, el "Chivo" Rossi volvió a compartir una imagen en Twitter con otro k perseguido por la Justicia, aunque esta vez, de perfil mucho menos controvertido. Se trata del ex canciller Héctor Timerman, quien recientemente recibió la noticia de que finalmente podrá viajar a Estados Unidos para continuar con su tratamiento médico contra el cáncer."Esta mañana visité a Hector Timerman que está dando una doble pelea: por su enfermedad y en la justicia. Todo nuestro apoyo y fuerzas Compañero!", manifestó el presidenciable.

Según se difundió, fuentes de la Cancillería argentina confirmaron que el gobierno de Donald Trump emitirá una visa humanitaria, con la que el usuario reemplazará a la visa que le fue revocada a principios de enero por estar procesado y con prisión preventiva en la causa que lo investiga por presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA.



Poco después de enterarse de que no podía viajar, la Justicia resolvió levantar la prisión preventiva y liberar a Timerman por razones humanitarias. El ex canciller había solicitado su excarcelación el año pasado por motivos de salud.

Hace pocas semanas, mientras esperaba que se resolviera el problema de su visado, Timerman debió someterse a una intervención quirúrgica pulmonar que le permitiera estar en condiciones para volar a EE.UU. La defensa del ex funcionario había indicado en ese entonces que "su condición general de salud" se había deteriorado debido a las demoras del viaje.