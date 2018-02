DESAFIO 2018

El PJ y una misión imposible: llegar al campo

Envalentonado por el descontento de los productores tras el tarifazo rural, el peronismo busca acercarse al sector. Sin embargo, los rencores con el kirchnerismo dificultan las posibilidades

La renovación del PJ de cara al 2019 empezó el año con una propuesta aventurada: saldar la distancia con el campo. Una década después de la histórica resolución 125, que selló el enfrentamiento entre el sector y el kirchnerismo, el partido busca tender puentes para acercarse al que supo ser un aliado clave del oficialismo durante su campaña, pero que hoy muestra disconformidad con la situación.“Hay muchos problemas. Tenemos inundaciones, sequías, incendios, problemas serios con el tema de las tarifas y la cuestión tributaria, que está terrible”, afirmó Jorge Solmi, coordinador bonaerense de FAA. “El Gobierno se está equivocando en ser inflexible y tratar a todos los productores por igual, porque no todos tienen la misma capacidad”, agregó.En la misma línea, el titular de Carbap, Matías de Velazco, aseguró que con el aumento del Inmobiliario Rural, el gobierno bonaerense mostró que “está yendo a contramano de lo que dicen a nivel nacional”, y cuestionó que, tras el anuncio de la medida, salieron a “buscar un diálogo que no se dio”. Añadió: “Nos cuesta llegar a la Pro-vincia. Desde la dirigencia estamos preocupados, y las bases, también”.El peronismo, que no pierde pisada, ya avanzó en la conformación de un Grupo de Trabajo de Propuestas para el Campo. Entre los integrantes hay varios alcaldes del interior que buscarán recomponer la relación con los productores. Ellos son: Germán Lago, de Alberti; Walter Torchio, de Carlos Casares; Marcelo Santillán, de Adolfo Gonzales Chaves; y Gustavo Arrieta, de Cañuelas.Para fortalecer la pata que Cambiemos enamoró en los comicios, el jefe comunal casarense adelantó que la estrategia será avanzar esta semana con una reunión ampliada, “con mayor representación, un referente o dos por sección. Son realidades diversas y hay que ir atendiéndolas de a una”.El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, adelantó que están elaborando “una propuesta superadora que permita resolver algunos de los inconvenientes que tiene el sector”.Sobre la mesa de trabajo que integra junto a otros jefes comunales del interior, aclaró: “En esta etapa necesitamos comenzar a tener convergencias en algunos trazos gruesos y dejar las cuestiones más finas, como los nombres, para los próximos meses”.En este sentido agregó que “si no logramos acercar posiciones entre los distintos sectores que confluyen en algo tan diverso y amplio como el PJ, el 2019 nos va a encontrar con un montón de partidos vecinalistas a nivel local”.Sin embargo sostuvo que “es posible” que para el campo sea más fácil dialogar con un interlocutor que no pertenezca al núcleo duro del kirchnerismo. “Soy partidario de que tienen que ser caras nuevas, porque puede ser difícil entablar una relación si se discutió mucho. Hay que ir por alguien más neutro que sea el nexo para acercar posiciones y hacer una propuesta”, afirmó el alcalde.El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, evaluó que “el sector agropecuario no está pasando un buen momento”, al considerar que “hay serios problemas de rentabilidad y molestias por la presión impositiva que está ejerciendo la Provincia”.Acerca de la propuesta del PJ de acercarse al campo en este contexto, expresó: “Desde Carbap creemos que es necesario que haya una alternativa de poder, pero tiene que ser una alternativa lógica, y, claramente, el kirchnerismo no lo es. Es bueno que haya competencia, eso le hace bien a la democracia y el país, que el campo no se sienta un rehén; pero si hubo intentos de acercamientos de parte de gente que integra las filas del kirchnerismo, nosotros no lo consideramos”.En este sentido cuestionó: “Si hay un medio que sale y dice que la expresidenta Cristina Fernández dio órdenes a unos referentes del justicialismo para que se acerquen al campo, ya no nos interpela. Tenemos sobradas y malas experiencias con el Frente para la Victoria, sabemos que no es bueno”.Al ser consultado sobre si cabía la posibilidad de diálogo con algún otro sector, De Velazco dijo que “hay gente dentro del justicialismo a la que nosotros consideramos más sensata”. Y concluyó: “Creo que el PJ debiera ordenarse primero internamente, y ver cuáles están del lado del kirchnerismo y cuáles del peronismo más lógico y tradicional. Claramente, lo que es cercano al FpV no es una alternativa de poder para nosotros”.El coordinador de la Federación Agraria Argentina, Jorge Solmi, afirmó que el campo está pasando por una “emergencia. Los productores están muy disconformes y no se está dando la respuesta que corresponde desde el Estado de acuerdo a las leyes en vigencia.El panorama es complicado, y no aportan soluciones, ni muestran voluntad de hacerlo. Vemos una distancia entre los productores y el Gobierno”.Sin embargo descartó el acercamiento del PJ como solución. “No lo veo. En el Gobierno no hay una propuesta seria, y hasta ahora, en la Provincia no ha habido partidos que se diferencien en esto. No vemos una predisposición al sector, cualquiera sea el color político. El campo, siempre, es un lugar al que ir a buscar recursos y nada más”, subrayó.Sobre la posibilidad de abrir un diálogo con el peronismo aseguró que están dispuestos a hacerlo “con cualquiera. Por una cuestión institucional, nunca se le niega el diálogo a nadie.El tema es la seriedad de la propuesta. El PJ no está en el Gobierno, y se charla con cualquier partido político que tenga institucionalidad, pero la construcción se puede hacer con el que está en el poder. Hay que hablar con todos, pero el diálogo constructivo se da con el que gobierna”.En este sentido concluyó que el oficialismo “está en el Gobierno y va a quedarse. Cuanto más lejos están del poder, más abiertos al diálogo y a las soluciones se muestran; pero una vez que llegan al Gobierno, no escuchamos soluciones amigables para el sector”.Oscar Sánchez, diputado provincial oriundo de Carlos Tejedor, se refirió al intento del PJ por capitalizar la disconformidad de los productores con la gestión. En ese sentido cuestionó: “Si el campo le da bola a la expresidenta Cristina Fernández, sería el colmo de los colmos, después de diez años donde el kirchnerismo, lo único que hizo fue ponerle la pata en la cabeza al sector agropecuario”.Cabe destacar que desde el Gobierno bonaerense buscan recomponer la relación con los sectores a través de las intensas visitas del ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, por el interior. El funcionario de Vidal se mantiene en contacto con los productores con una agenda centrada en la obra pública.Durante una recorrida por la ex ruta 54, que une la localidad de Oliden con Brandsen, camino que constituye la principal vía lechera de la zona y es clave para el traslado de la producción láctea, aseguró: “Nuestra Gobernadora, María Eugenia Vidal, apuesta al fortalecimiento de la producción y al arraigo de las familias en la zona rural. Por ese motivo impulsamos su reparación y eventual mejorado, y así asegurar el tránsito durante todo el año”.Antes de irse, el titular de la cartera agro-industrial se reunió con miembros de la Sociedad Rural y productores tamberos de la región, ante quienes expuso los lineamientos de la gestión provincial en materia de caminos rurales y destacó los planes de reparación que llevará adelante la Dirección de Vialidad.