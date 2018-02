FIN DE SEMANAS A PLENO

Legislador de Cambiemos se prepara a full para el carnaval: murga, corsos y mucho más

El diputado provincial y hombre cercano a Jorge Macri, César "Tuta" Torres no es solo un político. También, es un experimentado murguero, que practica el oficio desde los 8 años. Cómo fueron sus inicios y todo lo que significa la gran fiesta de febrero

Este fin de semana se estará presentando con los Viciosos de Martelli en el Corso de Vicente Lopez, varios de San Martín, Longchamps, ya que por día visitan entre 6 y 7 corsos. Para más adelante también hay una invitación de San Juan y otra de Ranchos entre otras."Esta pasión por la murga nació allá por 1978/79, mi papá, era el locutor de los corsos de Villa del Parque, Villa Devoto o Floresta, según donde se lo pidieran, allá toda la familia lo acompañaba, a veces nos quedábamos detrás del escenario, o acompañábamos a mi mamá que atendía algún puesto de venta de agua, nieve, papel picado y caretas, era una fiesta familiar cada día de los carnavales", cuenta TorresY agrega que "cuando desfilaban la murgas, en ese momento también cantaban, me deleitaba con sus pasos o con el ritmo de los bombos y los platillos. Conocí gente maravillosa que trabajaba mucho cada año y decidí sumarme a alguna de las varias murgas que tenía la cosas en ese entonces"."Cuando llegué a Vicente Lopez en el 2011, 'Cristian el Sapito' me invitó a bailar con Los Viciosos de Martelli y fue una sensación hermosa que me llenó de buenos recuerdos y me sumé. Con la murga se trabaja todo el año, comprando tela, pegando lentejuelas, cociendo canutillo, preparando bombos, redoblantes y trompetas, ensayando pasos y sonidos", expresó.Pero no solo es diversión el mundo del carnaval. "También se contiene, acompaña y apoya a muchas personas, grandes y chicos, desde lograr un trabajo, aprender un oficio, realizar apoyo escolar, estamos convencidos, que cada chico que podamos sumar a una murga, es un chico menos en la calle y expuesto a la droga o al delito", señala Torres."Las murgas son espacios donde no hay discriminacion, donde no existe el rico y el pobre, donde todos le damos una mano al que está al lado, el año pasado, sabiendo que muchos chicos, no tenían el calzado blanco, y que si lo tenían era para empezar el colegio, decidimos comprarlo nosotros y dárselo para que no dejen de participar, ya que a veces no se llega con la compra de tela o la hechura de la galera o los apliques, pues bien, ahí está cada uno de los más grandes o que tenemos alguna responsabilidad, dando una mano", indica el también ex futbolista.Por último, destaca que "este año cambiamos ropa, desfilamos con Levitas, la emocion que tiene cada uno de los integrantes es indescriptible, cuando empiezan a sonar los bombos y el pitazo del directos suena, la sangre murguera empieza a correr con más fluidez por nuestras venas y dejamos todo para que quienes nos vean se deleiten y se acuerden a través de sus retinas de los pasos y los ritmos de nuestra murga".