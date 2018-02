ENCUESTAS

Imagen y gestión de Gobierno: los últimos números en los sondeos de opinión pública

Las expectativas económicas, los temas de la actualidad y la intención de voto, los ejes de los últimos relevamientos realizados entre la ciudadanía.

Según el último sondeo de opinión pública difundido por la consultora M&R Asociados, “la imagen y la evaluación de la gestión del Presidente Macri descendieron en el último año. El indicador combinado de estas dos variables -II&GP- bajó de 41,1 en febrero del 2017 a 38,8 este mes; este comportamiento se observa por edad, género, educación y región de residencia”.



“Respecto a la situación personal dentro de un año, 44% cree que estará peor, 21% mejor y 24% igual”, agregan, “En la evaluación de la economía argentina para el próximo año un 46% piensa que estará peor, un 24% mejor y un 17% cree que estará igual”.



“El índice global que sintetiza la evaluación del Presidente (imagen y gestión) con la situación económica personal y con la percepción de la economía del país -IIGP&E- se contrajo en el último año de 41,2 a 38,1. Estos valores, al ser menores a 50, indican que las opiniones negativas superan a las positivas”, exponen.



"En febrero la desocupación, la inflación y la inseguridad siguen siendo señaladas como las principales preocupaciones de los encuestados, luego se menciona el tema de la corrupción. Este ordenamiento es similar al registrado un año atrás”, aseguran.



Al ser consultados por las consideraciones respecto a si la actual política económica es la correcta para aumentar el empleo, disminuir la inflación y la pobreza, “más de la mitad (56,6%) manifestó rechazo, un cuarto (26,6%) apoyo, y 17,4% no tiene opinión formada”.



En tanto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la siguiente frase: ‘Para estar mejor en el futuro hay que sacrificarse ahora y ceder algo’?: las opiniones están divididas, 45,2% está a favor, 43,9% está en contra, y 10,9% no sabe”.



En la misma línea, sobre el cuestionamiento respecto a si los encuestados “¿Están de acuerdo con la siguiente frase: ‘el Gobierno tiene que bajar el gasto del Estado para que la economía mejore’?: predominan las opiniones favorable (45,1%), mientras que 33,8% se opuso, y 21,1% respondió que no sabe”.



“Los entrevistados fueron consultados sobre cómo votarían -por el oficialismo o por la oposición- si las elecciones fuesen hoy: Las opiniones se dividen: 38,0% elegiría a candidatos de la oposición, 31,7% optaría por candidatos del oficialismo, y 30,3% está indeciso”, afirman.



“Los resultados en las elecciones legislativas -a nivel nacional- de octubre del año pasado mostraron al oficialismo con 41,8%, la suma de los candidatos de la oposición (Unidad Ciudadana, 1País, Peronismo y candidatos de la “izquierda”) fue 47,9%, mientras que 10,3% votó a otros candidatos”, subrayan.



Por último, concluyen que “la reducción actual en la intención de voto del oficialismo no es capitalizada por los candidatos de la oposición, que también redujeron sus expectativas de voto, la contrapartida es el aumento importante de los indecisos”.



A continuación, la síntesis y el estudio completo:



S Ntesis Gesti n Imagen Argentina Febrero 2018 Que by Lucía Pires on Scribd

Gestion Expectativas Feb 20 18 QueryArgentina by Lucía Pires on Scribd